"Мюзик-Холл" покажет литературно-музыкальный проект о Николае Гумилеве

Стихотворения поэта прочитает актер Владимир Кошевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл" покажет в среду премьеру большого литературно-музыкального проекта "Я - поэт, моряк и воин", посвященного жизни и творчеству Николая Гумилева (1886-1921). Организаторами проекта выступили Российский фонд культуры и некоммерческое партнерство "Искусство XXI век".

"В сопровождении симфонического оркестра "Северная симфония" под управлением художественного руководителя театра Фабио Мастранджело актер театра и кино Владимир Кошевой прочитает стихотворения Гумилева - от раннего сборника "Путь конквистадоров" до последнего "Огненный столп". Эти произведения шаг за шагом раскроют перед зрителями все стороны личности поэта: мечтателя-романтика, путешественника по экзотическим странам, рыцаря чести, философа, провидца, наставника молодых поэтов, патриота России и человека Мира", - рассказали в пресс-службе театра. В поэтический ряд включены такие знаменитые стихи Гумилева, как "Капитаны", "Слово", "Искусство", "Блудный сын".

Драматургия проекта основывается на созвучии стихов Николая Гумилева, музыки близких его творчеству композиторов, а также живописи любимых им французских художников конца XIX - начала ХХ веков и великих мастеров Фра Беато Анжелико и Андрея Рублева. Прозвучат сочинения Александра Глазунова, Николая Черепнина, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Людвига ван Бетховена, Камиля Сен-Санса, Фридерика Шопена, Габриэля Форе, Клода Дебюсси.

Комментарии к поэтическому ряду помогут зрителю более полно ощутить атмосферу русского Серебряного века, а также исторический контекст каждого стихотворения и его связь с эпизодами из жизни поэта. Это и путешествия в Египет и Италию, и история отношений с женой - Анной Ахматовой, и подвиг Георгиевского кавалера на фронте в Первую мировую войну, и создание Цеха поэтов, и трагическая гибель по обвинению в участии в Кронштадском мятеже 1921 года.