В Петербурге учебный театр "На Моховой" отметит свое 60-летие

Творческие номера на праздничном вечере представят будущие артисты, режиссеры, продюсеры, театроведы и художники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Учебный театр "На Моховой" отметит в среду свое 60-летие Днем первокурсника. Все начинающие артисты, студенты Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), станут участниками праздничного капустника, на котором покажут свои творческие сюрпризы.

"Первые учебные сцены, так называемые молодые театры учащихся театральных школ, начали создаваться в Петербурге еще в 1820-е годы. Уже тогда считалось, что обучение актеров невозможно без выхода на публику, - сказал ТАСС профессор РГИСИ, заместитель художественного руководителя Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров. - А наш учебный театр, открытый в здании бывшего ТЮЗа, это театр даже не столько выпускников, сколько тех, кто учится. Это первый выход молодых актеров на публику. Наша сцена "На Моховой" может похвастаться спектаклями, которые вошли в историю русского театра, став частью не только петербургской театральной культуры, но и театральной культуры страны".

Чепуров вспомнил знаменитые выпускные спектакли этой сцены - "Зримая песня", "Ах, эти звезды", "Братья и сестры", ставшие событиями театральной жизни города, курсы Георгия Товстоногова, Аркадия Кацмана, Игоря Владимирова, Льва Додина.

Творческие номера на вечере представят не только будущие артисты, но и режиссеры, продюсеры, театроведы, художники.

В год юбилея Учебного театра институт вновь после пандемии взял курс на возрождение традиции студенческих капустников, особенно востребованных в конце 1970-х - начале 1980-х годов.

Вспомнят на вечере и о том, что 2 ноября 1962 года в стенах театра состоялся первый студенческий спектакль "Дело, которому ты служишь" курса профессора Леонида Макарьева. За шесть десятилетий здесь раскрылись таланты именитых артистов отечественного искусства, среди которых - Марина Неелова, Михаил Боярский, Петр Семак, Игорь Скляр, Юрий Гальцев, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Евгений Дятлов. Знаменательной дате посвящена открывшаяся здесь выставка "Учебный театр - 60 лет юности".