В Москве откроется Международный благотворительный фестиваль "Лучезарный ангел"

В конкурсную программу мероприятия вошли 93 картины

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Международный благотворительный фестиваль "Лучезарный ангел" откроется в среду в Москве. В этом году все показы пройдут в киноцентре "Октябрь", сообщил ранее на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов.

"Фестиваль в этом году пройдет в 19-й раз, мы уже мысленно думаем о том, как будем проводить юбилейный 20-й. Все кинопоказы и мероприятия ориентированы на семейную аудиторию, детей, подростков и молодежь", - сказал он.

В программу мероприятия в этом году вошла 131 картина из 17 стран, включая Россию, Великобританию, Италию, Францию, Швецию и другие. Основной конкурс включает 93 фильма, зрителям и жюри представят картины в четырех категориях - полнометражное игровое, короткометражное игровое, документальное и анимационное кино, а также программу внеконкурсных показов. В частности, зрители увидят картины "Мистер Нокаут" Артема Михалкова, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Приключения маленького Бахи" Александра Галибина, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Наследие" Хилола Насимова и другие. В программу ретроспектив вошли фильмы, посвященные 70-летию народного артиста России Владимира Хотиненко, 90-летию со дня рождения режиссера Андрея Тарковского и 80-летию художницы Франчески Ярбусовой.

Откроет фестиваль спортивная драма режиссера Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин", которая также вошла в конкурсную программу. Кроме того, в рамках фестиваля состоится премьера анимационного фильма режиссера Александра Саварского "Ангел маленькой принцессы" и встреча со съемочной группой. Над фоновой живописью картины работал художник Эдуард Ханнанов, главные роли озвучили Елизавета Арзамасова и Егор Бероев.

Организаторами фестиваля выступают Фонд социально-культурных инициатив, Центр духовно-нравственной культуры "Покров", Минкультуры РФ и правительство Москвы. Духовный попечитель кинофорума - Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мероприятие продлится до 7 ноября.