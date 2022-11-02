Московский театр мюзикла для студентов из Луганска проведет мастер-классы

Педагоги организуют тренинги по вокалу, хореографии и актерскому мастерству

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский театр мюзикла планирует провести мастер-классы по вокалу, хореографии и актерскому мастерству для студентов Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени М. Матусовского. Об этом художественный руководитель театра Михаил Швыдкой сообщил во вторник на встрече со студентами ЛГАКИ и артистами народного ансамбля современного танца "Свой стиль" из ЛНР.

"Мы открыты к тому, чтобы быть для вас чем-то полезными. У нас есть сильные педагоги, которые могут многое дать, - сказал Швыдкой. - Ваши студенты могли бы группами к нам приезжать на неделю на мастер-классы, чтоб мы могли спокойно их провести: по вокалу, хореографии, актерскому мастерству. Мы подумаем, как сделать так, чтобы студенты ЛГАКИ получили те тренинги, которые им необходимы: музыкальные, хореографические. Я считаю, что это важно".

Во вторник Московский театр мюзикла принял у себя студентов и молодых артистов ансамбля современного танца из ЛНР. Они присутствовали на спектакле "ПраймТайм", а после состоялась их встреча с труппой театра, которую провел Швыдкой. Студентам подробно рассказали о Московском театре мюзикла, его труппе, а также обсудили увиденный спектакль.

Одна из студенток рассказала, что впервые в жизни увидела мюзикл. "Я никогда не видела раньше мюзиклы. С самого начала спектакля я поняла, что даже моргать не хочу, потому что не хочу тратить на это время. Очень понравился вокал, костюмы, все было настолько красиво и здорово", - сказала она.

Швыдкой в беседе с ТАСС сказал, что Театр мюзикла поможет Луганскому ансамблю танца "Свой стиль" с закупкой костюмов. "Мы поговорили с руководителем ансамбля Оксаной Базановой, которая сказала, что им нужны костюмы, театральная обувь, грим. Они нам напишут подробно, что им необходимо, и мы им поможем из денег театра", - сказал он.