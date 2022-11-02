Швыдкой сообщил, что "Русские сезоны" не отменят вслед за ПМКФ

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству считает, что "это событие другого формата"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отказ от проведения в 2022 году Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) в нынешних условиях был верным решением, но он не повлечет за собой отмену таких масштабных культурных мероприятий, как проект "Русские сезоны" или Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Не отменят ни "Русские сезоны", ни [Международный театральный] фестиваль [имени] Чехова. Форум - это что-то другое. <...> Есть очень сложные этические моменты, которые сегодня нужно соблюдать как никогда, и это хрупкая грань, которую нельзя переходить. Мне кажется, что отмена форума правильна по этическим соображениям", - сказал он. Собеседник агентства пояснил, что в текущих обстоятельствах при проведении такого события было бы "очень трудно найти верную интонацию", ведь культурный форум - "это всегда праздник".

Министерство культуры России 21 октября объявило, что Санкт-Петербургский международный культурный форум, признанный событием мирового уровня, в 2022 году не состоится. Его организуют правительство РФ, министерство культуры и правительство Санкт-Петербурга. В форуме ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. В 2020 и 2021 годах форум не проводился из-за пандемии коронавируса. В текущем году планировалось провести его 10-12 ноября.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. Он инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В рамках фестиваля на протяжении календарного года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу. Как ранее сообщил Швыдкой, мероприятия "Русских сезонов" в 2023 году планируется провести в Узбекистане и Казахстане.