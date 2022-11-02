В Хабаровске суд обязал Росимущество принять в федеральную собственность братскую могилу

Памятник рабочим, погибшим в бою с японскими интервентами, включен в единый госреестр объектов культурного наследия народов России в 2017 году

ХАБАРОВСК, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Хабаровске обязал управление Росимущества принять в федеральную собственность братскую могилу рабочих, погибших в бою с японскими интервентами. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Прокуроры проверили исполнение законодательства в сфере защиты объектов культурного наследия и выявили нарушения относительно памятника истории регионального значения "Братская могила рабочих Хабаровского окружного арсенала, погибших в бою с японскими интервентами".

"Прокурор района направил в суд исковое заявление об обязании Межрегионального территориального управления Росимущества зарегистрировать в установленном законом порядке право федеральной собственности на объект культурного наследия (памятник истории) и внести сведения в реестр федерального имущества", - говорится в распространенном сообщении. Суд удовлетворил требования прокурора.

Братская могила рабочих расположена на территории парка завода "Дальдизель", памятник истории был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в 2017 году, тогда же его взяли под государственную охрану. Однако право собственности на объект культурного наследия не было зарегистрировано. А это, как отмечается в сообщении прокуратуры, негативно сказывается на состоянии памятника и может привести к его утрате.

Памятник представляет собой надмогильное сооружение в виде обелиска в форме четырехгранной пирамиды на небольшом кубе, выполненное из сварного листового металла и окрашенного белой краской.