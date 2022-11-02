ПФКИ поддержал 143 проекта по итогам четвертого спецконкурса

Пресс-служба фонда сообщила, что наиболее популярным стало направление "Мы вместе"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил итоги четвертого специального грантового конкурса 2022 года, основной тематикой которого была культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство. Поддержаны 143 проекта на сумму более 953 млн рублей, наиболее популярным стало направление "Мы вместе", сообщает в среду пресс-служба фонда.

"Наиболее популярным среди заявителей оказалось [направление] "Мы вместе" (поддержано 46 заявок). В соответствии с положением по этому направлению подавались проекты, представляющие историческое единство Донбасса с Россией, преемственность истории, развитие побратимских связей Донбасса и освобождаемых территорий с регионами и городами России, гармоничность сосуществования людей разных национальностей и культур, просветительские, образовательные, волонтерские и партнерские проекты, в том числе в сфере медиа и культуры", - говорится в сообщении.

Вторым по популярности оказалось направление "Культурный код", был поддержан 41 проект. В направлении "Герои Донбасса - Герои России" утверждены 19 запросов, "Новые возможности" - 18 проектов, "Своих не бросаем" - 10, "Гордимся" - девять.

Средний размер гранта составил почти 6,7 млн рублей. Всего поддержаны проекты на сумму более 953 млн рублей, при этом в реализацию своих задумок сами авторы и их партнеры готовы внести более 444 млн рублей дополнительных средств. Больше всего проектов-победителей представили НКО (62,94%), доля заявок от коммерческих организаций составила 14,69%, муниципальных учреждений - 11,89%, индивидуальных предпринимателей - 10,49%.

Лидером по количеству победивших заявок стала Москва, но 48 из 50 поддержанных проектов, которые поданы от столицы, будут реализованы в регионах, в том числе на новых территориях, или будут иметь всероссийский масштаб. Локально в городе проведут два проекта на 45 млн рублей. От Белгородской области поддержаны восемь проектов, по пять - в Московской области и Санкт-Петербурге, по четыре - в Крыме и Чечне, по три - в Красноярском крае, Башкирии и Курской области.

Заявки на конкурс принимались с 19 августа до 13 сентября, за это время в ПФКИ поступило более 3 тыс. заявок из 84 регионов России на сумму свыше 30,3 млрд рублей. В пресс-службе напомнили, что до 17 ноября принимаются заявки на первый грантовый конкурс 2023 года по поддержке проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.