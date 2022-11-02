Театр на Бронной 4 ноября покажет новый детский спектакль "Незнайка"

Премьерные показы пройдут также 5, 6, 13 и 20 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Театр на Бронной в пятницу, 4 ноября, представит новый детский спектакль "Незнайка" по произведениям Николая Носова в постановке режиссера Елены Лабутиной, сообщает в среду пресс-служба театра.

"Позволяю артистам (в хорошем смысле) похулиганить, даю много творческой свободы. Особенно люблю наши репетиции с хореографом и с музыкальным руководителем. Уверена, что эту творческую и живую атмосферу, которая сейчас преобладает на репетициях, мы сможем в полной мере передать нашим зрителям", - привели в пресс-службе слова Лабутиной.

В спектакле заняты Григорий Верник, Денис Зайнуллин, Мария Янычева, Елизавета Базыкина, Дмитрий Гурьянов, Андро Симонишвили, Николай Яскевич, Богдан Жилин, Сергей Кизас, Иван Тарасов, Даниил Чуп, Александр Шумский, Максим Шуткин и другие актеры. Режиссер отметила, что артисты труппы открыты к эксперименту, энергичные и веселые.

Постановка включает анимацию и видеосъемку, рассказал художник Михаил Гербер. По его словам, произведение Николая Носова позволяет фантазировать и быть свободным в приемах, благодаря чему на сцене удается создать волшебный микромир.

"Для меня "Незнайка" - про большую художественную свободу. Во-первых, это свобода в материале. В книге Носова огромный простор для фантазии. Во-вторых, это и свобода в инструментах: в спектакле мы используем анимацию, коллаж, видеосъемку в сочетании с игровой сценографией. Так на сцене появляется природный микромир - волшебный, каким он кажется в детстве, где все дышит, движется и превращается", - привели его слова в театре.

В центре повествования оказываются маленькие жители Цветочного города. Однако, как рассказали о сюжете в театре, "малыши не дружат с малышками, а малышки - с малышами". Премьерные показы пройдут 4, 5, 6, 13 и 20 ноября.