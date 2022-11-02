2 ноября, 09:04

Около 400 тыс. человек посетили выставку коллекции Морозовых в ГМИИ за все время ее работы

Всего в экспозиции было представлено 600 экспонатов, в том числе предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы и около 260 произведений живописи, графики и скульптуры