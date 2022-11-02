Около 400 тыс. человек посетили выставку коллекции Морозовых в ГМИИ за все время ее работы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Количество посетителей выставки "Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых" в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина, которая завершила свою работу 30 октября, составило почти 400 тыс. за весь период работы проекта. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
"За время работы выставки ее посетили около 400 тыс. человек", - сказали в музее.
Масштабная выставка открылась для посетителей 28 июня. Впервые за более чем сто лет в пространстве одного музея собрали работы Пабло Пикассо, Валентина Серова, Винсента Ван Гога, Константина Коровина и других художников из коллекции братьев-меценатов. Основной акцент делался на произведениях из собрания Ивана Морозова, однако в экспозицию вошли и шедевры из коллекции Михаила Морозова.
Всего на выставке было представлено 600 экспонатов, в том числе предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы и около 260 произведений живописи, графики и скульптуры. Это 73 работы из Государственного Эрмитажа, 71 - из Государственной Третьяковской галереи и 113 - из Пушкинского музея.