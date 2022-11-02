На кинофестивале Arctic open впервые организовали мастер-классы по киноанималистике

Об опыте съемок в дикой природе, курьезных и опасных случаях участникам фестиваля уже рассказал на встрече в Научной библиотеке Северного Арктического федерального университета режиссер Михаил Родионов

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноября. /ТАСС/. Мастер-классы по съемкам дикой природы впервые начались на международном кинофестивале Arctic open, программа которого для детей и подростков в среду открылась в Архангельске. Как рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля, эколабораторию проводит кинооператор-анималист, режиссер, член Гильдии неигрового кино Михаил Родионов.

"Во время программы кинопоказов "Arctic open - детям" в Архангельске и Северодвинске проходят встречи с Михаилом Родионовым, кинооператором-анималистом, режиссером, членом Гильдии неигрового кино. Сегодня в Научной библиотеке САФУ (Северного Арктического федерального университета) Михаил Родионов рассказал об опыте съемок в дикой природе, курьезных и опасных случаях, показал зарисовки из уже вышедших и новых фильмов и рассказал о своих наблюдениях", - сказали в пресс-службе.

Родионов - автор фильмов о дикой природе. Среди них "Я видел улара" из цикла "Страна птиц", "Последнее лето московской чомги", "Заповедный Дагестан", "Аграханский заказник", "Остров Тюлений", "Медведи Камчатки: начало жизни", "Острова пеликанов" и другие. Режиссер начал профессионально заниматься съемками кино о природе России в 2008 году. Он проводил съемки в Приморье, на Камчатке, в Краснодарском крае, в Дагестане, в Калмыкии, в Карелии и во многих областях Европейской части России. "Весь XX век кино о дикой природе развивалось. Документальный фильм о жизни дятлов "Лесные плотники" полностью изменил индустрию. Он показал, что фильмы могут вызывать большой зрительский интерес. После этого возникли BBC, National Geographic. В России тоже были энтузиасты, но это не превратилось в индустрию", - приводит пресс-служба слова Родионова.

В 2016 году он снимал фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни", участникам встречи показали кадры, которые не вошли в фильм. "Медведи очень разные, как и люди, не похожи друг на друга. Мне хотелось снять и показать много медвежьих лиц. У них очень выразительные взгляды, в то же время в дикой природе с медведем лучше не встречаться", - цитирует пресс-служба Родионова.

Самым популярным видео на YouTube-канале Родионова стала случайная съемка бобра в лесу, который без предупреждения напал на оператора. Все закончилось благополучно, но бобер - дикий зверь, способный нанести серьезные увечья человеку, предупредил своих слушателей режиссер.

Arctic open

Культурно-просветительский фестивальный проект "Киномост Arctic open: новые формы кинопоказов" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области, ресурсной поддержке Северного (Арктического) федерального университета, партнеров проекта. В этом году фестиваль Arctic open проходит в два этапа: 2-5 ноября будет представлена программа фильмов для детей и юношества, основная программа фестиваля запланирована на 1-4 декабря. В этом году на Arctic open нет конкурса и жюри. Зрители увидят более 30 фильмов в основной программе, планируются несколько премьерных показов. V фестиваль Arctic open проходил с 9 по 12 декабря 2021 года. В конкурсную программу были отобраны 56 картин из России, Канады, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Португалии и США.