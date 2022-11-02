Первый сезон нового киножурнала "Хочу все знать!" появится в открытом доступе в интернете

Все 60 серий постепенно появятся на канале Киностудии им. Горького в YouTube и сообществе в "ВКонтакте"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первый сезон нового цикла научно-популярного киножурнала "Хочу все знать!" появится в открытом доступе в официальных аккаунтах Киностудии им. Горького в YouTube и "ВКонтакте". Первый эпизод стал доступен зрителям в среду, сообщили в пресс-службе киностудии.

Премьера сериала состоялась 1 июня 2021 года в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск". Новые эпизоды второго сезона начали выходить на "Кинопоиске" с 1 сентября 2022 года. Каждая серия нового "Хочу все знать!" длится по 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы. Песню для заставки киножурнала сочинила певица Монеточка, а музыку написал саунд-продюсер Витя Исаев. Все 60 серий постепенно появятся на канале Киностудии им. Горького в YouTube и сообществе в "ВКонтакте", добавили в пресс-службе.

"Новый "Хочу все знать!" стартовал на "Кинопоиске" и получил очень высокую оценку зрителей, фактически попав в топ-5 российских документальных сериалов по мнению пользователей сервиса. Мы гордимся этим проектом и хотим, чтобы как можно больше людей могли его посмотреть. Первый сезон легендарного киножурнала, возрожденного новой командой киностудии в актуальном современном формате, теперь можно смотреть бесплатно и без регистрации на официальных аккаунтах киностудии в популярных сервисах YouTube и VK", - цитирует пресс-служба генерального продюсера Продюсерского центра Киностудии им. Горького Лику Бланк.

Научно-популярный киножурнал "Хочу все знать" выходил с 1957 года. Каждый выпуск в доступной форме рассказывал детям о законах природы, исторических событиях, устройстве техники, шедеврах живописи, о жизни современного общества. Производством киножурнала занималась студия "Центрнаучфильм", которая сейчас является филиалом студии Горького.