Около 30 спектаклей покажут в Туле на первом фестивале школьных и любительских театров

В том числе зрители увидят постановку "Не верьте господину Кафке" московского Театра Историй, мюзикл "Кошкин дом" коллектива из Ступинской детской школы искусств и спектакль "Притча о блудном сыне" православного театра "Пчелки" из города Макеевка ДНР

ТУЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Творческие коллективы из Москвы, Тульской области и Донецкой Народной Республики (ДНР) принимают участие в открывшемся в среду в Туле первом фестивале-конкурсе школьных и любительских театров. До 6 ноября на сцене Театра юного зрителя (ТЮЗ) пройдет показ 30 постановок, из которых жюри выберет победителей в различных номинациях, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 2 по 6 ноября в Тульском областном театре юного зрителя проходит областной фестиваль-конкурс школьных и любительских театров "Тульские самоцветы". На конкурс пришло 60 заявок не только из Тульской области, но и из Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики. Из них экспертная комиссия отобрала для показа 30", - говорится в сообщении.

Так, в программе для взрослой аудитории московский Театр Историй покажет спектакль "Не верьте господину Кафке" по пьесе Зиновия Сагалова, коллектив из Ступинской детской школы искусств представит мюзикл "Кошкин дом" по сказке Самуила Маршака. "Притчу о блудном сыне" по мотивам евангельского сюжета зрителе увидят в постановке православного театра "Пчелки" из города Макеевка ДНР.

В состав жюри вошли заслуженные артистки России Валентина Силко и Любовь Спирихина, артисты и режиссеры Тульского театра кукол, эксперты региональных учреждений культуры. Возглавил жюри заслуженный деятель искусств России, режиссер-постановщик Тульского ТЮЗа Владимир Шинкарев. "По результатам показов жюри выберет лучший спектакль, лучших исполнителей главных и второстепенных ролей, лучшие работы режиссера, художника-постановщика, хореографа и музыкального руководителя", - отметили в пресс-службе.

На площадке фестиваля также пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, вокалу, режиссуре и сценическому движению.