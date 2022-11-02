Федеральные музеи представят в 2023 году проекты о Донбассе и выставку иконописи

На выставке "Донбасс - Россия: история и современность" в Музее современной истории представят более 300 экспонатов, в дальнейшем ее планируется адаптировать в мультимедийную версию и представить в исторических парках "Россия - моя история" в нескольких городах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Проекты об истории Донбасса представят в 2023 году в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР) и Государственном музее политической истории России. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник готовит крупную выставку иконописи, сообщает в среду пресс-служба Минкультуры РФ.

Планы экспозиционно-выставочной деятельности в 2023 году руководители этих музеев представили в Минкультуры, с презентациями ознакомилась статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, отметили в министерстве.

"Главным проектом будущего года в Музее современной истории станет выставка "Донбасс - Россия: история и современность". Как сообщила генеральный директор учреждения Ирина Великанова, это первый масштабный выставочный проект о Донбассе как об историко-культурном явлении. Он приурочен к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и отвечает актуальному запросу российского общества на получение достоверной информации о регионе", - говорится в сообщении.

Экспозиция будет включать более 300 предметов из фонда музея и собрания музеев ДНР и ЛНР. В дальнейшем выставку планируется адаптировать в мультимедийную версию и представить в исторических парках "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде.

Основные этапы истории Донбасса в XX столетии отразят на выставке в Музее политической истории России. По словам первого заместителя генерального директора музея по научной работе Елены Лысенко, экспозиция отразит создание промышленной базы, события Великой Отечественной войны и период восстановления, "золотой период" региона 1960-70-х годах. "Переломной точкой в сценарии выставки станут события 2014 года и их последствия для жителей Донбасса. Заключительный комплекс расскажет о процессах восстановления мирной жизни на освобожденных территориях", - говорится в сообщении. Партнером проекта выступает луганская общественная организация "Не забудем, не простим!".

Выставка о Сталинграде и проект "Нить истории"

ГЦМСИР также готовится показать выставку "Сталинград сражается" к 80-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков, на ней можно будет увидеть предметы, скомплектованные в ходе научных экспедиций музея в 1943 и 1959 годах. "Подлинные экспонаты расскажут об обороне города от лица жителей, партизан, воинов и военных корреспондентов", - добавили в пресс-службе. Среди других проектов этого музея к памятным датам - экспозиция "Эффект Курчатова-Александрова" о вкладе ученых в развитие науки и национальной безопасности России.

Более 600 ковров, панно и гобеленов из собрания ГЦМСИР покажут на выставке "Нить истории", здесь можно будет увидеть и сюжетные ковры, иллюстрирующие, например, полет в космос Валентины Терешковой. Посетители увидят предметы декоративно-прикладного искусства из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Дагестана, Казахстана и Молдавии. Манилова поручила руководителю музея проработать возможность экспонирования выставки на форуме "Каспийской пятерки", который планируется в Тегеране в 2023 году, а также рассмотреть план показа выставки в странах СНГ, отметили в пресс-службе.

О выставках в Новгороде

Новгородский музей-заповедник обладает самой крупной экспозицией икон в мире - около 1,5 тыс. предметов древнерусской живописи, сообщила гендиректор музея Наталья Григорьева. Крупным проектом 2023 года станет выставка "Под кровом милости твоей". "Выставка посвящена древнему чудотворному образу Богоматери Знамение, согласно преданию, спасшему Великий Новгород во время осады суздальскими войсками в 1170 году. В экспозиции будут представлены произведения иконописи, шитья, декоративно-прикладного искусства с образом Богоматери Знамение, а также памятники с изображением легендарной битвы новгородцев с суздальцами", - отметили в пресс-службе.

Об истории жителей города будет повествовать и выставка "А вы плотници суще", названная фразой из Ипатьевской летописи. Здесь представят редкие археологические артефакты и расскажут о технологиях обработки дерева в Древнем Новгороде. Кроме того, музей готовит выставку к 150-летию Сергея Рахманинова, которая познакомит посетителей с детскими годами композитора. Среди гостевых проектов - выставка об искусстве Древнего мира из собрания ГМИИ им. Пушкина, это произведения искусства Древнего Египта, Месопотамии, Ирана, государства Урарту, Кипра, Греции и Рима.

Во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке и в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике "Александровская слобода" готовят экспозицию о берестяных грамотах, в Дагестане - выставку офортов Ивана Шишкина, а во Всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге представят около 50 предметов графики и живописи, связанных с наследием поэта, добавили в пресс-службе.

Об учебнике истории

Музей политической истории России, помимо проекта об истории Донбасса, в Год педагога и наставника, объявленного в 2023 году, планирует открыть выставку "История в учебнике, учебник в истории". "Экспозиция представит школьный учебник истории как важнейший инструмент сохранения исторической памяти и формирования национальной идентичности в России", - отметили в ведомстве. В подготовке проекта примут участие научно-исследовательские центры, библиотеки и вузы, в том числе Российская национальная библиотека и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.

Кроме того, будет открыта выставка "МАКСИМально Горький" к 155-летию со дня рождения поэта. О выдающихся инженерах России XIX-XX веков расскажет проект "Изобретая будущее…", выставка призвана способствовать повышению популярности в России инженерных специальностей среди молодежи.