В Москве открылась выставка к 110-летию со дня рождения переводчика Николая Любимова

Первая часть экспозиции посвящена биографии советского литературоведа и переводчика, а во второй представлены цитаты из переведенных Любимовым произведений и авторские высказывания

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Открытие выставки "Художник перевода Николай Любимов", посвященной 110-летию со дня рождения советского литературоведа и переводчика Николая Любимова (1912-1992), состоялось в отделении Государственного музея истории российской литературы (ГМИРЛИ) им. В. И. Даля - Доме И. С. Остроухова в Трубниках в среду. Экспозиция рассказывает о жизни и литературной работе Любимова, который перевел на русский язык романы "Дон Кихот" Мигеля Сервантеса, "Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле и другие произведения.

"Николай Михайлович Любимов - человек, который был любимым для тех, кто его знал, кто читал книги, переведенные им. Мне очень приятно, что эта выставка [получилась] домашняя, такая теплая", - сказал директор ГМИРЛИ Дмитрий Бак, добавив, что проект может положить начало серии выставок о переводчиках художественной литературы.

По словам куратора выставки Ольги Залиевой, подобная выставка в музее проводится впервые. Сын переводчика, ректор Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина Борис Любимов отметил, что экспозиция подготовлена с "пониманием свойств не только личности, но и переводческого дара" его отца.

Первая часть выставки посвящена биографии Любимова: его детству и юности в городе Перемышле Калужской губернии, учебе, окружении, в которое входили поэты и переводчики Арсений Тарковский, Самуил Маршак, Ариадна Эфрон и другие. Во второй части выставки представлены цитаты из переведенных Любимовым произведений и авторские высказывания. Посетителям предложено ответить на вопросы о том, как передать фонетические особенности текста или перевести пословицу.

Художественный перевод Любимова использовался в театральных постановках по пьесам французского драматурга Пьера Бомарше "Севильский цирюльник" и "Безумный день, или Женитьба Фигаро", комедии французского комедиографа Жан-Батиста Мольера "Мещанин во дворянстве" и другим произведениям. В экспозицию вошли афиши, программки, фотографии, иллюстрации к классическим произведениям и театральным постановкам из фондов ГМИРЛИ имени В.И. Даля, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, Московского театра юного зрителя, Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова и частных собраний. Посетить выставку можно будет с 3 ноября по 4 декабря этого года.

Николай Любимов родился 7 ноября 1912 года в Москве. Окончил переводческий факультет Института новых языков. В 1942 году он стал членом Союза писателей СССР, а в 1978 году был удостоен Государственной премии за переводы и участие в издании Библиотеки всемирной литературы в 200 томах. Любимова не стало 22 декабря 1992 года, ему было 80 лет.