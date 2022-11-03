В центре "Росизо" пройдет выставка работ российского художника Егора Острова

На ней представят более 50 произведений

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Масштабная выставка "Re:Renaissance. Егор Остров", на которой представлены более 50 произведений художника, открывается в четверг в залах Государственного музейно-выставочного центра "Росизо". Многие из работ Острова представлены публике впервые, сообщила пресс-служба выставочного центра.

"Егор Остров - художник, в равной мере постигший классическое художественное образование и современные технологии. <...> О чем эта выставка? О том, как следовать классике, оставаясь современным, о том, что современное искусство может быть человечным, о том, что для искусства во все века нет ничего важнее красоты", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Росизо" Ольги Галактионовой.

Выставка представляет творческий путь художника за последние тридцать лет. Его работа "Сикстинская мадонна" в 2020 году завершала выставку "Линия Рафаэля" в Государственном Эрмитаже о пяти веках развития классического искусства. Теперь это произведение открывает выставку в Москве. В монохромных портретах Острова присутствуют как классические образы, так и изображения современных людей. "Цель этой выставки - заключить мир между современностью и классикой, искусством и красотой, человеком и человечностью", - цитирует пресс-служба куратора выставки Василия Успенского.

Ознакомиться с выставкой можно будет до 11 декабря.