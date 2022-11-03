В Якутии откроют центр цифровизации языкового и культурного наследия народов республики

Открытие центра запланировано в декабре

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии откроют в декабре на базе Национальной библиотеки региона. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"На базе Национальной библиотеки республики в декабре откроют центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии. Также будут проведены другие завершающие мероприятия Года культурного наследия народов России в республике", - говорится в сообщении.

Так, 25 ноября, в День олонхо, объявят имена семи олонхосутов (исполнитель олонхо - древнейшего эпического искусства якутов), семи запевал осуохая (осуохай - национальный круговой танец, сопровождаемый импровизационным пением) и семи кузнецов, которые станут стипендиатами главы республики. Стипендию в размере 30 тыс. рублей в месяц в течение года назначат за особые заслуги в деле возрождения, сохранения и распространения героического эпоса олонхо, традиционной культуры, активное участие в общественной жизни республики.

"Кроме того, культурное наследие народов республики будет представлено национальным центром народного прикладного искусства и художественных промыслов "Симэх" при участии народных мастеров Якутии, мастеров народных художественных промыслов в международных, федеральных, межрегиональных выставках-ярмарках. Среди них - на XXXII выставке-ярмарке "Ладья. Зимняя сказка - 2022", проводимой с 14 по 18 декабря в ЦВК "Экспоцентр" в Москве. Также планируется постановка национальной оперы "Нюргун Боотур Стремительный". В декабре состоится финальный этап общереспубликанского смотра-конкурса "Наше наследие" по пяти жанрам народного художественного творчества: вокал, хореография, фольклор, театральное искусство, декоративно-прикладное искусство", - добавили в правительстве.