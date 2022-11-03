Нюрбинский передвижной драмтеатр в Якутии переехал из ветхого здания в новое

На новой сцене представили спектакль по пьесе Эдуарда Данилова "Несломленный духом Степан"

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Открытие нового здания, в которое переехал Нюрбинский государственный передвижной драматический театр, состоялось в четверг при участии региональных властей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"В городе Нюрба открыли новое здание легендарного Нюрбинского государственного передвижного драматического театра республики. Это один из культурных объектов, который возвели в год столетия Якутской АССР. До недавнего времени театр располагался в ветхом одноэтажном деревянном здании 60-х годов", - говорится в сообщении.

Нюрбинский государственный передвижной драматический театр создали в 1966 году. В театре работают выпускники якутской студии театрального училища имени Щепкина, Дальневосточного института искусств, Свердловского театрального института и Арктического государственного института культуры и искусства. За 56 сезонов на сцене театра вышло в свет более 200 спектаклей драматургов из разных регионов. На базе Нюрбинского театра каждые два года проводится республиканский фестиваль театральных коллективов "Сата".

В честь открытия нового здания актеры театра показали спектакль по пьесе Эдуарда Данилова "Несломленный духом Степан", который посвящен памяти политического деятеля, уроженца Нюрбинского района, участника борьбы за Советскую власть в Восточной Сибири и Якутии Степана Васильева.

Новое здание включает в себя большой зрительный зал на 250 мест, малый и репетиционный залы, здесь установили современное оборудование и все необходимое для комфортной работы и творчества актеров. Помимо самого здания театра, благоустроена прилегающая к нему территория.