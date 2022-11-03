Британский искусствовед обнаружил неизвестный портрет короля Якова II

Бендор Гросвенор считает полотно работой французского живописца Пьера Миньяра

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Британский эксперт и телеведущий Бендор Гросвенор установил, что картина, приобретенная им на онлайн-аукционе, является прижизненным портретом короля Якова II (1633-1701). Об этом сообщила в четверг газета The Times.

Искусствовед считает полотно работой французского живописца Пьера Миньяра (1612-1695), художника короля Людовика XIV (1638-1715), при дворе которого Яков II провел последние годы жизни.

"Мое внимание привлекла синяя лента, свидетельствующая, что изображенный был членом ордена Подвязки", - отметил Гросвенор. Он приобрел портрет несколько месяцев назад у итальянского дилера, однако не пожелал разглашать точную сумму сделки. По словам эксперта, она оказалась "не такой уже и маленькой для подобной находки, в районе десятков тысяч фунтов".

Король Англии Яков II, правивший также Шотландией под именем Якова VII, - последний монарх из династии Стюартов, свергнутый в 1688 году в результате Славной революции. Лишившись власти, Стюарты бежали во Францию, где, по мнению эксперта, и был создан портрет, а затем обосновались в Риме, что объясняет обнаружение картины в Италии.

Гросвенор специализируется на европейской живописи XVII в. и истории династии Стюартов. В 2014 году ему удалось обнаружить портрет другого ее представителя, Карла Эдуарда по прозвищу "Красавчик принц Чарли" (1720-1788). Та картина была выкуплена государством за 1 млн фунтов стерлингов (более 1,13 млн долларов) и в настоящее время хранится в Национальной портретной галерее Шотландии в Эдинбурге.