В республиканском центре Калмыкии в 2024 году откроют Центр культурного развития

ТАСС, 3 ноября. Центр культурного развития, который построят в республиканском центре Калмыкии - Элисте, начнет работу в 2024 году, сообщила в своем Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова по итогам рабочей встречи с главой региона Бату Хасиковым.

"Центр культурного развития откроется в столице Калмыкии в 2024 году. О строительстве нового учреждения в Элисте поговорили с главой региона Бату Хасиковым. Работы начнутся уже в 2023 году благодаря нацпроекту "Культура", - написала она.

В новой точке притяжения жителей республики ждут культурно-массовые мероприятия, выставки, кинопоказы. Также здесь будут располагаться республиканский дом народного творчества, государственный детский ансамбль "Тюльпанчик", общественная организация "Казачество" и другие. "Открытие сельских домов культуры и центров культурного развития дает новые возможности для досуга и образования жителей городов, а также помогает им в реализации творческих инициатив. Рада, что свой центр скоро появится и в Калмыкии", - добавила министр.

Глава Калмыкии в своем Telegram-канале рассказал, что Центр культурного развития станет "площадкой для развития культурного кода (народа) и укрепления национальной самоидентификации". По его словам, в целом в республике идет активная модернизация культурной отрасли. В этом году ведется возведение и реконструкция четырех сельских Домов культуры и Школы искусств, открыли модельную библиотеку в Лагани, а в следующем году такая же библиотека будет в Сарпинском районе. Реализуются и другие программы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, в том числе благодаря поддержке федерального центра.

"Считаю, что все в мире, глобальное, главное, начинается с культуры, а культура начинается с человека. С любви и уважения к своим корням. У нас богатая история и культура. В нашей ответственности это богатство сохранить, приумножить и передать потомкам", - отметил Хасиков, поблагодарив Любимову за искренний интерес к культуре калмыцкого народа и эффективное сотрудничество.