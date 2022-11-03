Челябинская филармония будет сотрудничать с Корейским обществом по обмену искусством

Меморандум о сотрудничестве подписали порученный секретарь по культуре Ан Ын Чхол и генеральный директор филармонии Алексей Пелымский

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Руководство Челябинской государственной филармонии договорилось с Корейским обществом по обмену искусством (КНДР) проводить культурные обмены. Об этом ТАСС после подписания соответствующего меморандума сообщил заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Меморандум о сотрудничестве между Корейским обществом по обмену искусством и областным государственным бюджетным учреждением культуры Челябинская государственная филармония подписали порученный секретарь по культуре Ан Ын Чхол и генеральный директор филармонии Алексей Пелымский.

"Встреча имела не просто протокольное значение, были высказаны конкретные предложения. <...> Достигнута рамочная договоренность о культурных обменах", - сказал Евдокимов.

Во время встречи в числе прочего были озвучены предложения обсудить возможность открытия в Челябинской области центра корейской культуры, также туристической организации, которая бы способствовала развитию туризма в КНДР, обсудить возможность участия граждан КНДР в культурных и спортивных событиях, которые будут проходить в регионе, в частности обсудить участие в Бажовском фестивале народного творчества.