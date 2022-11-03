На смотровой площадке Panorama 360 пройдет фотовыставка ко Дню народного единства

Экспозиция расскажет о подвиге солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Донбасс и Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах, а также о современных героях - участниках специальной военной операции

МОСКВА, 3 ноября./ТАСС/. Фотовыставка от Российского военно-исторического общества пройдет с 4 по 13 ноября на смотровой площадке Panorama 360 в Москве. Мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства, сообщили ТАСС в пресс-службе смотровой площадки.

"С 4 по 13 ноября на смотровой площадке Panorama 360 пройдет фотовыставка Российского военно-исторического общества, приуроченная ко Дню народного единства. Экспозиция расскажет о подвиге солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших Донбасс и Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах, а также о современных героях - участниках специальной военной операции", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что на 30 стендах расположены уникальные фотографии героев, копии наградных документов, информация об их жизненном и боевом пути. На каждом из планшетов размещены цитаты из воспоминаний, писем, наградных листов. Наградные материалы современных героев во многом напоминают строки из наградных листов Великой Отечественной. Подвиги танковых экипажей, летчиков-асов, морских пехотинцев, женщин - героев медицинской службы.

"Смотровая площадка Panorama 360 активно поддерживает ценности по сохранению патриотических и культурных среди наших сограждан. Как и в других наших проектах, мы рассчитываем привлечь к выставке о героизме наших соотечественников внимание также и подрастающего поколения, ведь значительную часть наших посетителей составляют студенты и школьники", - процитировали в пресс-службе управляющего партнера смотровой площадки Panorama 360 Артура Шакаряна.

Также 4 ноября посетители смотровой площадки Panorama 360 смогут посетить тематические викторины и конкурсы с призами.