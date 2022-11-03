В России составили перечень мультфильмов для детей дошкольного возраста

Туда вошли, в частности, "Бемби", "Король лев", "Алиса в стране чудес", "Русалочка", "Ледниковый период"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мультфильмы "Бемби", "Король лев", "Алиса в стране чудес", "Русалочка", "Ледниковый период" американских студий вошли в примерный перечень отечественных и зарубежных кинематографических и анимационных произведений для детей дошкольного возраста. Список включен в федеральную образовательную программу дошкольного образования, подготовленную Минпросвещения и опубликованную в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного и зарубежного производства для совместного просмотра, бесед и обсуждений со взрослым, использования в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи, расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру", - говорится в документе.

Отмечается, что полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра.

В список зарубежных полнометражных мультфильмов включены "Бемби", "Король лев", "Алиса в стране чудес", "Русалочка", "Красавица и чудовище" студии Walt Disney, "Балто" студии Universal Pictures, "Ледниковый период" Blue Sky Studios, "Как приручить дракона" Dreams Work Animation. Кроме того, представлены "Долина муми-троллей" (производства Финляндии и Великобритании) от студий Gutsy Animations, YLE Draama, "Мой сосед Тоторо" и "Рыбка Поньо на утесе" японской студии Ghibli.

Среди отечественных полнометражных мультфильмов представлены, в частности, "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Сказка о царе Салтане", "Суворов: великое путешествие" студии "Союзмультфильм", "Карлик Нос" студии анимационного кино "Мельница" и кинокомпании СТВ, "Белка и Стрелка. Звездные собаки" киностудии "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-анима".

Также в списке указаны мультфильмы "Гадкий утенок", "Котенок по имени Гав", "Малыш и Карлсон", "Маугли", "Дюймовочка", "Винни-Пух", "Бременские музыканты", "Умка на елке", "Зебра в клеточку" студии "Союзмультфильм", "Фиксики" компании "Аэроплан", "Маша и медведь" студии "Анимаккорд" и другие. В перечень вошли кинофильмы. Например, "Варвара-краса, длинная коса", "Золушка", "Приключения Буратино", "Морозко", "Щелкунчик и Крысиный король" (2010 г.).

О федеральных программах

Закон о введении единых общеобразовательных программ в российских учебных заведениях был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября. Разрабатывать и утверждать их будет Минпросвещения РФ.

Данная программа определяет единые для страны базовые объем и содержание дошкольного образования, осваиваемые обучающимися в детсадах, и планируемые результаты освоения.