В Петербурге открылся первый международный цирковой фестиваль "Без границ"

Средства от продажи билетов направят на поддержку деятельности Российской ассоциации Героев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Первый международный цирковой фестиваль "Без границ" открылся в пятницу на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка. В день открытия свои номера показали здесь участники из Азербайджана, Белоруссии, Венгрии, Вьетнама, Испании, Италии, России и Франции.

К участникам фестиваля обратилась министр культуры России Ольга Любимова, отметившая, что "фестиваль не просто позволяет ведущим цирковым деятелям показать свое мастерство, он вновь говорит о том, что мир искусства открыт для всех и в нем не может быть границ".

В составе жюри вместе с российскими коллегами работают представители Бразилии, Великобритании, Венгрии, США, Турции, Франции.

"Мы не считаем наш фестиваль альтернативой Монте-Карло, на который российских артистов на этот раз не допустили. Мы готовились к своему международному фестивалю, где хотим показать свои достижения и посмотреть, что происходит в мире цирка", - сказал на пресс-конференции генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Он поблагодарил зарубежных коллег из двадцати стран за то, что, несмотря на политические и экономические санкции и большие сложности с логистикой, они приехали в Петербург. По его словам, фестиваль станет главным событием празднования 145-летия Цирка Чинизелли, основанного на набережной Фонтанки.

Глава Росгосцирка сообщил также, что средства от продажи билетов на фестиваль будут направлены на поддержку деятельности Российской ассоциации Героев.

Связи остаются

"Я очень рад здесь быть, потому что это один из старейших каменных цирков в Европе, и я считаю, что это место мира, спокойствия и радости. В мировом цирковом сообществе российский цирк играет очень большую роль. Здесь я встречаюсь со своими самыми большими друзьями", - сказал на пресс-конференции директор Международного циркового фестиваля "Золотой слон", президент компании "Циркус Арт Фондэйшн" Женис Матабош (Испания), который приглашен поработать в жюри. Он рассказал о контактах с россиянами, которые продолжаются и в этом году. Так, на фестивале "Золотой слон" по случаю его 10-летия Россию представлял "Королевский цирк" Гии Эрадзе. В Испании гастролировал также "Цирк на воде" при участии 80 артистов.

Гость из Франции - президент циркового фестиваля в Сен-Поль-ле-Даксе Брюно Лалой поблагодарил российских коллег за приглашение приехать на фестиваль. "Россия много сделала, делает и будет делать для развития циркового искусства. И сотрудничество с известными русскими деятелеми цирка - это гораздо выше, чем просто работа", - отметил он.

С этим мнением солидарен государственный секретарь по культуре и министр по возрождению циркового искусства Венгрии Петер Фекете. Он сообщил, что сегодня в Будапештском цирке работает 15 артистов из России "и они одни из самых лучших".

На фестивале будут показаны программы А и Б с разными участниками. Среди зарубежных артистов - дрессировщики, приехавшие на фестиваль со своими подопечными - слонами, тиграми, верблюдами, страусами и кенгуру. Для этого праздника российскими участниками было изготовлено 200 костюмов. Принять участие в фестивале не смогли китайские артисты, оставшиеся дома по причине осложнения обстановки с коронавирусом.

Лауреатов фестиваля жюри назовет 6 ноября.