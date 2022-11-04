В регионах в рамках "Ночи искусств" пройдут концерты, выставки и мастер-классы

Мероприятия приурочили к празднованию Дня народного единства

ТАСС, 4 ноября. Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет в российских регионах в пятницу, в этом году мероприятия приурочены к празднованию Дня народного единства и будут посвящены теме "Наши традиции". Музеи, театры и другие культурные площадки страны подготовили обширную программу, в которую вошли экскурсии, концерты, лекции, мастер-классы и встречи с деятелями искусства.

Большинство мероприятий акции будут бесплатными, однако для участия в них необходимо заранее зарегистрироваться.

Так, в Московском международном Доме музыки состоится экспериментальный перформанс, во время которого на сцене Зала Шнитке выступят ведущие музыканты проекта "Музыка в метро" - скрипачка Александра Лойко и группа L'OverDrive, дуэт балалаечников "Народный", скрипач и композитор Александр Демидов и другие. Российская государственная библиотека совместно с Фондом Тимченко представит документальный проект "Люди дела" о жителях глубинки, которые меняют мир вокруг себя. В программу Российской государственной библиотеки искусств вошли экскурсия по выставке "Хохломская роспись. Сохраняя традиции", открытый просмотр книг по традиционной вышивке народов России, мастер-классы по вышивке, а также встреча с художником-иллюстратором Игорем Олейниковым, камерный концерт классической музыки и экскурсии в книгохранилище.

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова подготовил к "Ночи искусств" диалог-презентацию со своим главным художником Юрием Купером, который расскажет о создании сценографии знаковых спектаклей Центра и о внедрении кинотехнологий в театральное искусство. "Вампиловские чтения" ждут участников акции в Московском драматическом театре "Сфера" (структурное подразделение Московского театра "Эрмитаж"). На творческом вечере, посвященном 85-летию драматурга Александра Вампилова, выступят участники и создатели спектакля "Старший сын", а также другие актеры театра. Они прочтут произведения Вампилова и расскажут свои собственные истории, связанные с творчеством драматурга.

"Наши традиции" в музеях

Тему акции "Наши традиции" поддержат и музеи. Так, в "Ночь искусств" в Музее Победы откроется выставка "Новые республики России: история края". Экспозицию о культуре и традициях регионов, вошедших в состав страны, подготовили краеведческие музеи Донбасса. Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина 4 ноября запустит программу для всей семьи "Дни искусств", которая пройдет в его филиалах 5 и 6 ноября. Посетителям предложат поучаствовать в мастер-классах: поупражняться в письме гусиными перьями и чернилами на занятии "Русское перо" и попробовать себя в роли театральных художников на мастер-классе "Золотой петушок".

В Музее кино пройдет серия кинопоказов и откроется выставка, посвященная оператору фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву" Игорю Черных. В Новой Третьяковке по бесплатному билету можно будет посетить постоянную экспозицию и временные выставки: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное". Бесплатным будет и вход на постоянные экспозиции и мероприятия малых музеев Государственной Третьяковской галереи - музеев Аполлинария и Виктора Васнецовых, музея Павла и Сергея Третьяковых. К акции Третьяковская галерея готовит специальный проект "Ночь Дягилева", состоящий из серии хореографических перформансов.

Мероприятия "Ночи искусств" в регионах

В Санкт-Петербурге Российский этнографический музей представит праздничную программу "Мы вместе!". Посетители смогут побывать на экскурсиях о сказках народов Крайнего Севера, поучаствовать в викторине "Азбука дружбы народов со Смешариками" и этноквизе, а также приобщиться к мастерству плетения пояса на специальном занятии. Более 50 мероприятий пройдет в Калининградской области: в частности, в Светлогорске состоится большой патриотический проект "Война и мир без срока давности. Великая музыка непокоренной России", а в Музее Мирового океана для гостей подготовили премьерные показы голографического фильма "Петр I. Я ученик и ищу себе учителей".

В Свердловской области в акции участвуют более 400 учреждений, подготовлено более 1,5 тыс. мероприятий, главным из которых станет творческий онлайн-марафон, организованный на площадке инновационного культурного центра региона. Участниками станут в том числе концертный оркестр духовых инструментов Донецкой государственной филармонии, вокальная группа "Реми", народный коллектив цыганского искусства "Нэвэ Рома", детский театр балета "Щелкунчик" из Екатеринбурга и другие. В Великом Новгороде интерактивная программа "Нарядные истории" от Новгородского Дома народного творчества пройдет в Музее изобразительных искусств и расскажет о традиционной праздничной одежде жителей России периода XIX-XX веков. В Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского можно будет познакомиться с передвижной выставкой музыкальных инструментов народов России "Музыка народная".

В Архангельске музей "Малые Корелы" посвятил "Ночь искусств" северным росписям: ракульской, уфтюжской, пучужской, пермогорской и другим, также посетители смогут научиться исполнять деревенскую кадриль. В Псковской области на территории поселка Изборск прозвучат древние русские сказки, а также сказки малого народа сето и уникальные песни леело. Их можно будет услышать в музее-заповеднике "Изборск", где откроется экспозиция "Русские и сето. Одна земля, общая история".

Посетители Государственной национальной библиотеки Карачаево-Черкесии смогут принять участие в презентации книги "Известные мастера искусств Карачаево-Черкесии", а также мастер-классах "Красоту творим руками". Русский драматический театр им М. Горького в Махачкале начнет "Ночь искусств" с концерта симфонического оркестра и солистов Дагестанского театра оперы и балета. На этой же площадке пройдут акции "Открытый микрофон", выступления артистов Театра кукол и Оркестра народных инструментов Дагестана. В программе Театра кукол в Махачкале - показ премьерного спектакля "Конек-горбунок" и мастер-класс по кукловождению с участием ведущих мастеров сцены театра. Аварский музыкально-драматический театр представит постановку "Четыре жениха Деляфруз". В этот же день будет организован свободный вход на спектакль Лакского театра "Смешные истории" А. Чехова с синхронным переводом на русский язык.