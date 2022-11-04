В московском "Манеже" пройдет выставка об исторической взаимосвязи России и Украины

Экспозиция занимает 10 тематических залов и создана с использованием современных мультимедийных технологий

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка "Украина. На переломах эпох" открывается 4 ноября, в День народного единства, в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Экспозиция охватывает исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней.

При входе на экспозицию показан видеоролик, в котором звучат слова Ярослава Мудрого: перед смертью в 1054 году великий князь наставлял своих сыновей мирно сосуществовать и любить друг друга. По мнению автора идеи выставки, митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), напутствие Ярослава Мудрого обращено к людям нашего времени. "Экспозиция "Украина. На переломах эпох" рассказывает о том, насколько мы смогли исполнить это завещание, рассказывает о тех трагических событиях, которые разворачиваются сейчас на наших глазах", - сказал он журналистам на презентации проекта.

Экспозиция выставки занимает 10 тематических залов площадью 4 тыс. кв. м. Она создана с использованием современных мультимедийных технологий. В первом зале посетители увидят видеопроекции дымящихся кварталов современного Мариуполя. При помощи фотографий, кинохроник, карт, плакатов и архивных документов показаны ключевые моменты в истории Украины. "Это будет интересно многим людям, в том числе и разных взглядов на то, что происходит", - считает митрополит Тихон. Для объективности повествования представлена трактовка исторических событий с точки зрения Украинского государства. Один из залов посвящен героям специальной военной операции на Украине.

"Мы попытались показать нашим посетителям закономерности нашей общей истории. Одна из закономерностей заключается в общности нашего исторического пути, культуры, веры и языка. <...> Наивысшего своего расцвета, пика и Россия, и Украина достигали, когда они были вместе. Наверно, это самая главная мысль, которую мы сегодня нашей выставкой хотим донести", - рассказал ТАСС директор мультимедийного исторического парка "Россия - моя история" Иван Есин.

По его словам, выставка рассчитана на широкую аудиторию. "Наша отдельная задача - показать ее в как можно большем количестве городов, поэтому в течение ближайших трех месяцев эта выставка откроется в исторических парках "Россия - моя история", - сообщил Есин.

Вход на выставку бесплатный, 4 ноября попасть на нее можно будет с 16:00. Министерство культуры России и исторический парк "Россия - моя история" подготовили к выставке экскурсионную и культурную программы. Последний день работы экспозиции - 24 ноября.