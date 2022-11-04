В Великом Новгороде представят выставочный проект из "Петергофа" о жизни Петра I

Выставка продлится до 27 ноября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Передвижной выставочный проект о жизни Петра I, приуроченный к 350-летию со дня рождения первого русского императора, "Пространство Петра - пространству России" представят в пятницу в Никольском соборе Великого Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Великий Новгород - заключительный город маршрута, по которому юбилейная выставка движется по стране. Проект был показан в Пскове и Владимире. <...> Посетители узнают об указах великого государя-реформатора, станут участниками исторического квеста, а "открытый" микрофон даст гостям музея возможность прочитать былички и исторические анекдоты о Петре I", - говорится в сообщении.

Выставка задумана как рассказ о жизни реформатора в картинах. Масштабные полотна повествуют об отрочестве и юности Петра I, его заграничных путешествиях и военных победах. Эти работы были написаны мастерами Санкт-Петербургской Академии художеств специально для исторической реконструкции празднования 350-летнего юбилея Петра I.

"На выставке зрители увидят и подлинные вещи эпохи больших перемен. Параллели между исторической живописью и предметами из коллекции музея-заповедника "Петергоф" - особая задача проекта. Это экспонаты, будто сошедшие с полотен живописцев: голландская астролябия и модель ботика Петра I, "Курс математики" и "Исследование о происхождении земли" 1699 года издания", - поясняют в пресс-службе.

По этим изданиям император мог экзаменовать обучавшихся в Европе дворян. Гравюры позволяют сопоставить то, как воспринимали те или иные исторические события современники этого человека, с трактовками нашего времени. Выставка продлится по 27 ноября, она запланирована нацпроектом "Культура".