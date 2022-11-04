Капелла в День народного единства откроет онлайн-проект, посвященный истории Отечества

Проект представляет собой цикл концертов из шести уникальных литературно-музыкальных композиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Академическая капелла Санкт-Петербурга в День народного единства запустит онлайн-проект, посвященный истории Отечества. Он состоит из шести концертов, которые будут показаны во "ВКонтакте" и на YouTube.

"В течение ноября и декабря будет показан цикл концертов, в котором соединены шесть уникальных литературно-музыкальных композиций, посвященных славной истории нашей страны со времен Александра Невского до XX века, в исполнении хора и Симфонического оркестра капеллы под управлением народного артиста СССР и автора данного цикла Владислава Чернушенко", - рассказали в пресс-службе капеллы.

Цикл откроется концертом, который был подготовлен к 80-летию со дня начала блокады Ленинграда. В этой литературно-музыкальной композиции прозвучат песни о Великой Отечественной войне, фрагмент Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, стихи поэтов-фронтовиков.

Следующие программы цикла объединены темой "Александр Невский и ратная история Руси" в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. Премьера этой грандиозной музыкально-исторической панорамы из пяти вечеров под девизом "Россия, Русь, храни себя, храни!" прошла в минувшем году на фестивале "Невские хоровые ассамблеи", что явилось знаменательным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга. Теперь с этой программой познакомятся любители музыки во многих уголках страны.