В Риме представили картину с Бенедиктом XVI русской художницы Натальи Царьковой

Работа над полотном заняла почти четыре года

РИМ, 4 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Новое произведение русской художницы Натальи Царьковой, на котором изображен почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI, представили в Риме. Масштабное полотно, работа над которым заняла почти четыре года, торжественно представили в четверг по случаю презентации XXI Международного фестиваля духовной музыки и искусства.

Такое совпадение неслучайно: известно, что Папа Ратцингер всегда любил классическую музыку, сам музицировал. Сейчас 95-летний понтифик, отрекшийся от престола в 2013 году, не играет больше на фортепьяно. По словам президента административного совета Фонда Ратцингера падре Федерико Ломбарди, Бенедикт физически немощен, но сохраняет абсолютную ясность ума. "Его голос так слаб, что сложно услышать, что он говорит, тем не менее он продолжает писать, диктуя тексты, которые сам подписывает", - рассказал Ломбарди корреспондент ТАСС.

Несмотря на слабость и достаточно замкнутый образ жизни в здании бывшего монастыря на территории Ватикана, в статусе первого в истории почетного папы Бенедикт XVI первым увидел свой портрет и принял ее автора. "Картина ему очень понравилась, - поделилась Царькова. - Когда я его спросила, что, может, надо что-то добавить, он ответил: "Нет, она идеальна, если она была Вами написана так, как есть, значит, так хотел Господь". На полотне изображено несколько человек, наиболее близких почетному Папе Римскому, - "папская семья". Около него в центре - его покойный брат Георг, тоже священнослужитель и музыкант, с которым Бенедикт был очень связан. После отречения и самовольного "заточения" почетный Папа лишь раз вышел за стены Ватикана, отправившись несколько лет назад в свою родную Баварию, чтобы проститься с братом. Однако работа над картиной была начата еще при его жизни и, как отметила художник, во многом была заказана ради того, чтобы был запечатлен и Георг.

За спиной Бенедикта - его верный помощник, личный секретарь видный ватиканский сановник Георг Генсвайн. В глубине на фоне виден купол собора Святого Петра, над бывшим понтификом аллегорическое изображение святого духа. На полотне нет ни одного элемента, не наполненного символизмом. "На этой картине я хотела подчеркнуть духовную силу Святого отца, его любовь к миру, его чувствительность к его проблемам и его смелость, с которой он побеждает тени. Тени - это тяжелые времена, которые мы переживаем, но мы видим зарю нового дня, которую представляет Христос, освещающий мир его Святейшества", - пояснила Царькова.

Она рассказала корр. ТАСС, что из-за пандемии работа затянулась и осложнилась. "В какой-то момент я осталась с ним наедине и даже начала разговаривать", - вспоминает художница. Персонажи с картины - три женщины-монахини, ухаживающие за Бенедиктом, стали ее "сообщницами". "Поскольку во время пандемии я не могла больше ходить и наблюдать за почетным Папой и его окружением, они мне делали фотографии, которые я использовала", - рассказала она. В итоге получился не статичный множественный портрет, а живая зарисовка, сцена - в лучших традициях живописи знаменитых мастеров Возрождения, произведения которых хранятся в Ватиканских музеях.

От портрета к святым

Картины Царьковой, которая более 20 лет назад стала официальным портретистом Пап Римских, уже соседствовали с полотнами ее великих предшественников. Ее кисти принадлежат несколько прижизненных портретов ныне святого Иоанна Павла II, аллегорический портрет Франциска с раненым ягненком, а также парадный портрет Бенедикта XVI. Портрет Иоанна Павла II, выполненный Царьковой к Юбилейному году христианства в 2000 году, выставлялся на экспозиции "Папы позируют. 500 лет папской портретистики", которую открывал портрет Папы Юлия II кисти Рафаэля. В то же собрание вошел и ее выполненный посмертно портрет предшественника Войтылы - Папы Иоанна Павла I, который пробыл на престоле Святого Петра всего 33 дня до своей смерти в 1978 году. В начале сентября этого года он был причислен к лику блаженных.

Царьковой поручили выполнить и эскиз посмертного портрета епископа Джованни Баттисты Скалабрини (1839-1905), недавно возведенного в лик святых. Он был использован для выполнения гобелена, который вывесили в конце прошлого месяца на фасаде собора Святого Петра по поводу церемонии канонизации. "Такое совпадение, что многие, кого я так или иначе изображаю, потом попадают на алтарь святых", - заметила Царькова.