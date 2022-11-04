Команда Московской биеннале не согласна с формулировкой причины закрытия выставки

Его отменили по решению Минкультуры из-за несоответствия уровня нескольких экспонатов статусу площадки

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Организаторы и художники IX Московской международной биеннале современного искусства, которая должна была открыться в Третьяковской галерее 7 ноября, не оспаривают решение Министерства культуры России о закрытии выставки, но не согласны с формулировкой его причины. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба биеннале.

В пятницу пресс-служба Министерства культуры России сообщила, что Московскую биеннале отменили из-за несоответствия уровня нескольких экспонатов статусу этой площадки - государственного музея федерального значения. Об этом команда биеналле узнала из новостей.

"С министерством не спорят, но мы не можем не возразить ужасающей формулировке", - говорится в сообщении.

На отмененной выставке собирались показать проект Сергея Бугаева о сносе советских памятников воинам-освободителям в Европе, работы художниц из Донецка и Луганска Анастасии Дейнека и Аделины Шабановой и другие проекты на актуальные темы.

В заявлении Минкультуры России было указано, что Третьяковская галерея сообщила о невыполнении договорных обязательств руководством фонда "Биеннале современного искусства", в том числе нарушении сроков монтажа выставки и непредставлении необходимых документов, что влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности. В пресс-службе биеннале пояснили, что выставка была практически готова к открытию. "Нам нужен был еще один день, чтобы доделать три инсталляции, вывезти мусор, настроить видео, повесить шторы и торжественно смонтировать Ван Дейка", - отметили организаторы.