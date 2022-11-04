В Донецке покажут выставку об истории крепостей, существовавших в новых регионах России

Экспозицию дополнят артефакты из коллекций Донецкого и других музеев

ТАСС, 4 ноября. Музей "Смоленская крепость" в 2023 году представит в Донецком республиканском краеведческом музее выставку об истории фортификационных сооружений, существовавших в разные периоды на территориях современных Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Этот проект станет первым в рамках заключенного между музеями бессрочного соглашения о сотрудничестве, рассказал ТАСС директор "Смоленской крепости" Сергей Пиляк в пятницу.

"У нас возникла идея взять информацию об оборонительных сооружениях на новых четырех российских территориях и рассказать о том, как поэтапно они осваивались, какие крепости там строились, насколько они были похожи на прочие крепости и бастионы, которые были на других землях Российской империи в XVIII веке. Пока рабочее название этого проекта - "Русские рубежи", планируем, что в 2023 году первую презентацию этой выставки проведем в Донецком республиканском краеведческом музее", - сказал Пиляк.

По его словам, выставка будет планшетная, ожидается, что ее дополнят артефакты из коллекций Донецкого и других музеев. "Проект реализуется в рамках бессрочного соглашения о сотрудничестве, которое мы сегодня, в День народного единства, подписали с генеральным директором Донецкого республиканского краеведческого музея Мариной Максимчук. Основная цель совместной работы - создание и воплощение образовательных и культурных программ, внедрение новых технологий, научных проектов", - добавил Пиляк.

Донецкий республиканский краеведческий музей основан в 1924 году, фондовое собрание которого насчитывает около 200 тыс. предметов, в том числе памятников археологии, старопечатных книг, икон, культовых предметов XVIII-XIX веков. В структуру учреждения также входят военно-исторический музей Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс "Саур-Могила", музей С.С. Прокофьева, Музей леса, музей-усадьба В.И. Немировича-Данченко.

Смоленская крепостная стена - фортификационное сооружение, крупнейшая кирпичная крепость мира. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве был издан 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Годунова. В течение столетий Смоленская крепостная стена входила в число главных форпостов на западном рубеже России. В 2020 году в Смоленске был создан музей национального значения "Смоленская крепость".