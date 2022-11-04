В Приморье открылся XIX Международный джазовый фестиваль

На нем выступят 100 исполнителей

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноября. /ТАСС/. Международный джазовый фестиваль открылся в пятницу во Владивостоке. В программу, приуроченную к столетию джаза в России, вошли восемь концертов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"XIX Международный джазовый фестиваль во Владивостоке открылся концертом российского певца конголезского происхождения Арсена Мукенди в сопровождении эстрадного оркестра Приморской филармонии под управлением дирижера Дмитрия Бутенко. Все билеты были раскуплены заранее. В этом году фестиваль, в программу которого вошли восемь выступлений, посвящен столетию российского джаза", - сообщили в пресс-службе.

По данным правительства, участие в мероприятии за 15 дней примут 100 исполнителей.

Международный джазовый фестиваль проходит во Владивостоке с 2003 года, основной площадкой традиционно является Приморская краевая филармония. Ежегодно мероприятие посещают более 5 тыс. человек. В разные годы в нем принимали участие такие музыканты, как Билли Кобэм, Игорь Бутман, Грег Хоу. В 2022 году зрителям предоставили уникальную возможность услышать выступления вокалисток - Асет Самраиловой, Полины Касьяновой, Василисы Макаровой, Юлианы Рогачевой. Один из дней фестиваля - 12 ноября будет посвящен приморскому джазу, также в программу мероприятия вошли выступления московских коллективов - квартета Sergey Golovnya Electro Machine, джазового ансамбля "Мелодия" Георгия Гараняна, квартета Константина Геводяна с концертной программой Hello, Satchmo, LRK Trio, проекта Даниила Крамера Musica Latina.