Эксперт считает, что украинская культура в ЛНР не притесняется

Представитель Центра украинской культуры Максим Конюхов отметил важность, "чтобы люди понимали, что Россия - многонациональная страна, а мы теперь ее часть"

ЛУГАНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Украинская культура в Луганской Народной Республике (ЛНР) не притесняется. Об этом ТАСС в пятницу сообщил представитель Центра украинской культуры, начальник отдела культуры, спорта и молодежи мэрии Марковского района ЛНР Максим Конюхов в ходе празднования Дня народного единства в Луганске.

"Ни одна из национальностей, культур, в том числе украинская, в республике не притесняется. Я думаю, что очень важно, чтобы люди понимали, что Россия - многонациональная страна, а мы теперь ее часть. <…> Для народа этот праздник - День народного единства - очень важен. Люди должны понимать, что мы едины, живем в большой, великой стране - России, где чтят все национальные культуры. И я думаю, что так будет всегда", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на праздновании Дня народного единства в столице ЛНР на базе луганского Дворца спорта "ЛТК-Арена" собрались более 2 тыс. жителей республики.

Марковский район ЛНР был освобожден от украинских войск весной текущего года.