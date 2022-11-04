Российский этнографический музей открыл в Минске выставку украшений народов Евразии

В Министерстве культуры России сообщили, что выставка продлится до 11 ноября и станет важным этапом гуманитарного сотрудничества стран

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский этнографический музей (Санкт-Петербург) представил на выставке "Шкатулка драгоценностей" в Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске традиционные украшения народов Евразии XVII-ХХ веков из своего собрания. Об этом в пятницу говорится на сайте Министерства культуры России.

"Выставка представляет многообразие национальных культур на примере ювелирного мастерства. <...> Украшения - обязательная часть традиционного костюмного комплекса, имеющая не только эстетическое значение, но и наделенная обрядовыми и магическими функциями", - говорится в публикации.

Отмечается, что украшения в культуре различных народов могли указывать на пол и возраст человека, отражать его семейное и общественное положение, служили оберегом или демонстрировали конфессиональную или этническую принадлежность.

Как рассказали в ведомстве, в экспозицию вошли более 250 ювелирных украшений. Всего же в собрании Российского этнографического музея есть около 13 тыс. экспонатов, относящихся к культуре народов Белоруссии. На выставке показаны слуцкие пояса и предметы, представляющие славянские народы Европейской части России, народы Прибалтики, Поволжья, Кавказа, Казахстана и Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.

Выставка продлится до 11 ноября и станет важным этапом гуманитарного сотрудничества России и Белоруссии, сообщили в министерстве.

Минкультуры РФ приостановило временную выдачу и вывоз музейных предметов с территории России 3 марта 2022 года. Сотрудничество с дружественными странами, включая временный вывоз предметов искусства на выставки, возобновится в 2023 году. Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, открытие выставки в Минске стало возможным благодаря договоренностям, действующим в рамках Союзного государства.