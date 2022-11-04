В Приморье солисты Мариинского театра исполнили оперу "Жизнь за царя"

Постановку привезли во Владивосток на два показа

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноября. /ТАСС/. Показ первой классической русской оперы "Жизнь за царя" состоялся на Приморской сцене Мариинского театра. Для исполнения главных партий прибыли солисты из Санкт-Петербурга. Постановку, в которой переосмыслен подвиг крестьянина Ивана Сусанина, привезли во Владивосток на два показа, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"На Приморской сцене Мариинского театра показали первую классическую русскую оперу "Жизнь за царя" Михаила Глинки. Еще один показ состоится 6 ноября, в постоянный репертуар оперу включать не планируется. Для исполнения главных партий во Владивосток специально прибыли солисты Мариинского театра (Санкт-Петербург) Юрий Власов, Екатерина Крапивина, Антонина Весенина и приглашенный солист Кирилл Белов", - сообщили в пресс-службе.

В основе сюжета - история подвига крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего собой ради спасения жизни царя Михаила Федоровича. На сцене Мариинского театра историческая драма обрела новое дыхание в 2004 году в постановке Дмитрия Чернякова. В этой постановке на первое место вышли актуальные проблемы гражданского общества, личной ответственности и морали.

Опера увидела свет в 1836 году в Петербурге. Она хрестоматийно считается первой настоящей национальной русской оперой из-за реального исторического сюжета и музыкального языка, имеющего множество фольклорных отсылок. Партия главного героя отдана басу - и это стало в дальнейшем одной из особенностей русской оперной традиции.

Постановка Мариинского театра в 2004 году была приурочена к 200-летнему юбилею композитора. Опере вернули аутентичные текст и название, но действие перенесли в середину ХХ века, внося в пространство элементы советского быта и переосмысляя суть подвига крестьянина. Если во времена Глинки Сусанин отдавал жизнь за царя, в советские годы - за народ, то в новом спектакле - за свою семью.