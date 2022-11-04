В Петербурге открылся первый фестиваль имени советского дирижера Станислава Горковенко

Первым событием программы стал общедоступный концерт ко Дню народного единства на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Первый музыкальный фестиваль имени советского дирижера Станислава Горковенко, 85 лет со дня рождения которого будет отмечаться в январе 2023 года, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге. Первым событием программы стал общедоступный концерт ко Дню народного единства на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана.

На концерте прозвучали произведения Петра Чайковского, Микаэла Таривердиева и сразу две мировые премьеры композитора Валерия Гаврилина: вокально-симфонический цикл "Земля", ни разу не звучавший с концертной площадки целиком (в семидесятые годы он лишь был записан Станиславом Горковенко и Эдуардом Хилем на грампластинку), а также Симфоническая сюита "Свадьба", ноты которой долгие годы считались утерянными. Только недавно материалы сюиты были впервые изданы издательством "Композитор". Участниками музыкального вечера стали солисты Михайловского театра Олеся Петрова и Юрий Мончак, российско-итальянская певица Юлия Кучина-Патричелли, а также Хор мальчиков хорового училища им. М. И. Глинки и Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко.

"Мне кажется, что нашему городу давно не хватало какой-то достаточно масштабной и уверенной акции, посвященной имени замечательного выдающегося музыканта Станислава Константиновича Горковенко. <…> Коллективы под [его] управлением всегда предлагали слушателям что-то новое, что-то, может быть, не совсем изведанное, малоизвестное. Я очень надеюсь, что программа нашего фестиваля <…> в чем-то продолжит [эту] традицию", - сказал журналистам перед концертом художественный руководитель фестиваля Антон Лубченко.

Вдова маэстро Рена Горковенко отметила, что ее супруг очень любил свою аудиторию. "Когда он готовился к концертам, он был [очень] тщателен в выборе программы, чтобы удовлетворить свою публику", - добавила она, выразив благодарность организаторам и участникам фестиваля. Среди гостей вечера была также внучка композитора Валерия Гаврилина Анастасия.

Монооперы Таривердиева и Пуленка, возвращение музыки Прокофьева

Фестиваль будет продолжаться по 7 декабря. В его программу вошли музыкальные программы и кинопоказы. Так, 12 ноября в кинотеатре "Великан парк" пройдет премьерный показ фильма-спектакля "Два монолога женщины. Монооперы Микаэла Таривердиева и Франсиса Пуленка". Киноверсия постановок Волгоградского государственного театра "Царицынская опера" была записана в мае 2021 года. "Ожидание" Таривердиева и "Человеческий голос" Пуленка считаются настоящими гимнами женщине, воспевающими текстами Жана Кокто и Роберта Рождественского все глубины и тончайшие нюансы внутреннего женского мира. Партии исполнили заслуженная артистка России Анна Девяткина и Юлия Кучина-Патричелли.

"Один из фестивальных вечеров будет посвящен исполнительскому творчеству юных музыкантов города. 6 декабря на сцене Малого зала филармонии учащиеся средней специальной музыкальной школы-десятилетки представят ретроспективу "молодежных" концертов Дмитрия Кабалевского", - анонсировали организаторы.

Главным событием станет мировая премьера музыки Сергея Прокофьева к фильму Игоря Савченко "Партизаны в степях Украины", снятому в 1942 году при участии известных советских артистов Бориса Чиркова, Бориса Рунге и Натальи Ужвий. Партитура Прокофьева осталась неизданной и была утрачена во время пожара, в Российском государственном архиве литературы и искусства сохранилась лишь авторская рукопись дирекциона с детальной разметкой оркестровки. "По этим сохранившимися материалам Антоном Лубченко была проведена тщательная восстановительная работа. Что важно, за великого композитора не было дописано ни одной ноты. Впервые эта музыка общей продолжительностью почти в час вернется к своим слушателям 7 декабря в Большом зале Петербургской филармонии, спустя 80 лет со дня написания", - отметили организаторы.

Также на закрытии фестиваля 7 декабря впервые в России прозвучит Симфония №2 немецкого композитора первой половины ХХ века Курта Вайля.

О Станиславе Горковенко и фестивале

Горковенко родился в Баку, но всю жизнь прожил в Ленинграде-Петербурге: он руководил оркестрами Мюзик-холла и театра Музыкальной комедии, а с 1978 года возглавлял оркестр Ленинградского радио и телевидения, которым руководил до конца жизни - ровно 40 лет. За это время коллектив записал более 75 грампластинок и музыку к 30 картинам "Ленфильма", среди которых "Остров сокровищ", "Зимняя вишня", "Тартюф" и другие. Именно этот музыкальный коллектив, который с 2002 года носит название Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга, стал главным героем Петербургского музыкального фестиваля им. С. К. Горковенко.

Фестиваль проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.