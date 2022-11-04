Музей Тропинина впервые представил монографическую выставку художника

Проект подготовлен совместно с Государственным Русским музеем

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Масштабная экспозиция "Василий Тропинин. Удача гения" открылась в пятницу в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени в Москве. Директор музея Ольга Журавлева рассказала ТАСС, что это первая монографическая выставка музея.

Проект, подготовленный совместно с Государственным Русским музеем, рассказывает о творческом пути и жизни Тропинина. "Для нас это очень серьезное, очень важное событие. За 52 года существования нашего музея впервые устроена выставка одного художника, Василия Андреевича Тропинина", - сказала Журавлева.

Тропинин (1776-1857) из крепостного художника превратился в живописца, создававшего портреты самых знаменитых людей своего времени. Начало экспозиции посвящено семье Тропинина: в первом зале представлены его автопортрет с кистями на фоне Кремля, портреты сына Арсения и супруги художника Анны Катиной из собрания Русского музея. "Рядом - портрет графа [Ираклия] Моркова, который тоже очень серьезную роль сыграл в семье Тропинина. Будучи у него в услужении, Тропинин провел почти шесть лет в стенах Академии художеств в Санкт-Петербурге, учился <...> у Степана Щукина, расписывал церковь в селе Кукавка. Собственно, там потом и венчался со своей супругой", - рассказала Журавлева.

Инсталляция Евгения Гриневича в виде двери мастерской Тропинина с автографами знаковых личностей той эпохи размещена в одном из залов экспозиции. Как пояснила директор, подразумевается, что так гости мастерской давали знать художнику о своем визите, не застав его на рабочем месте. В галерее выставки посетители найдут портреты скульптора Самсона Суханова, художника Петра Соколова, писательницы Варвары Лизогуб, композитора Александра Алябьева.

В экспозицию вошла не только живопись и графика художника, но и подлинные документы: его рукописные тексты, грамота, свидетельствующая о становлении Тропинина академиком и другие раритеты. Расчеты стоимости работ Тропинина, таких как "Кружевница" или "Девушка с горшком роз", переписка художника с его учителем Щукиным представлены публике впервые.

Выставка будет работать до 26 марта 2023 года. Показать все имеющиеся экспонаты за один раз в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени невозможно из-за ограниченного пространства, отметила Журавлева. Она не исключила, что экспозиция станет началом серии совместных выставок с Русским музеем.

О художнике

Тропинин - русский художник, автор портретов Александра Пушкина, Карла Брюллова, картины "Кружевница" и других. Начинал свой творческий путь крепостным художником и получил свободу в 47 лет, когда уже стал знаменитым. Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени открыли в Москве в 1969 году, основу экспозиции составили произведения из собрания коллекционера Феликса Вишневского. Работы художника также хранятся в Русском музее, Государственной Третьяковской галерее и других музеях.