Петербургский театр "Зазеркалье" покажет спектакль "Что случилось в пятом "Б"

В постановке играют студенты второго курса Российского государственного института сценических искусств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Детский музыкальный театр "Зазеркалье" приурочил к школьным каникулам воскресную премьеру спектакля "Что случилось в пятом "Б". В него вошли опера "Витамин роста" Леонида Десятникова на стихи Олега Григорьева и оперетта "О Толе, Тоболе, невыученном глаголе и многом другом" Сергея Баневича на стихи Людмилы Барбас.

Спектакль играют студенты второго курса Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), которые учатся на курсе профессора и народного артиста России Александра Петрова".

"В новой работе мы объединили сочинения наших давних друзей - композиторов Леонида Десятникова и Сергея Баневича, исполнявшиеся на сцене "Зазеркалья" более трех десятилетий назад, в первые годы жизни театра. Теперь их увидят дети наших первых зрителей", - сказал корреспондент ТАСС художественный руководитель театра Александр Петров, выступивший постановщиком нового спектакля.

С первых студенческих лет его подопечные вовлекаются в живую практику профессии, что приносит свои плоды. "Часть нашего репертуара складывается из того, что мои ученики уже на третьем или четвертом курсе выпускают самостоятельно. Это и "Летучая мышь", и "Вестсайдская история", которые в течение года эксплуатировались как спектакли театра. А сейчас у нас идут дипломные спектакли "Свадьба Фигаро", "Скрипач на крыше", "Декамерон" и "Кошкин дом", которые пользуются зрительским успехом", - рассказал Александр Петров, который параллельно с руководством театром уже 35 лет занимается педагогикой, ведя мастерскую в РГИСИ.

Один из его учеников Василий Заржецкий уже ставит спектакли не только в Петербурге, но и в Севастополе, Хабаровске, Иркутске. Еще две ученицы мэтра - Ольга Фурман и Анна Снегова поставили в "Зазеркалье" спектакли "Белый клык" и "Приключения муравьишки", которые вошли в число самых аншлаговых в репертуаре.