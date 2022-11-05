В Театре сатиры прошел вечер памяти Анатолия Папанова

В мероприятии приняли участие президент театра Александр Ширвиндт, актриса Вера Васильева, коллеги, друзья и дочь артиста

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вечер, посвященный 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Анатолия Папанова (1922-1987), прошел в пятницу в Московском академическом театре сатиры. Воспоминаниями об актере поделились президент театра Александр Ширвиндт, старейшая актриса труппы Вера Васильева, его коллеги и друзья, дочь - актриса Елена Папанова, передает корреспондент ТАСС.

"Анатолий Дмитриевич Папанов для Театра сатиры - не только выдающийся артист, а абсолютно полноценная, самостоятельная страница, одна из важнейших страниц истории Академического театра сатиры. Я горд, что стою на сцене, на которой Папанов работал 40 сезонов", - сказал художественный руководитель театра Сергей Газаров.

Вечер начался с показа видеокадров с участием Папанова. На сцене появилась правнучка актера, она напомнила, что Папанов родился 31 октября 1922 года в Вязьме, был актером, педагогом и режиссером, участвовал в Великой Отечественной войне. Выступавшие после нее актеры отмечали юмор народного артиста, его честность и порядочность, бескорыстность, образованность и скромность. Зрителям рассказали о случайной встрече Папанова с Шарлем де Голлем в Париже, знакомстве с будущей супругой, работе в Театре сатиры, съемках в кино и участии в озвучании мультфильмов, а также о годах войны.

Он ушел на фронт в 1941 году, был ранен и контужен. "Я помню свой первый бой, в котором из нас, 42 человек, осталось в живых 14. Я ясно вижу, как падал убитый наповал мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал. <…> Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось нет. Это прием войны", - написал Папанов.

Однажды в заводском клубе он предложил создать концертную бригаду. Она выступала перед рабочими и бойцами. Уже позже, будучи студентом ГИТИСа, Папанов выступал на фронте со своими однокурсниками, среди которых была и его будущая жена Надежда Коротаева.

Театр сатиры

В Театре сатиры Папанов и Коротаева проработали 40 лет. "Он был весь погружен в театр. Часто присутствовал на спектаклях, в которых даже не был занят. Сидел за кулисами и наблюдал за игрой опытных коллег", - рассказали актеры.

Президент Театра сатиры и народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассказал веселые истории, связанные с Папановым. Ширвиндт назвал коллегу "штучным товаром". "Папановозамещения быть не может, потому что это штучный товар. В сегодняшнем конвейере выпуска специалистов в нашей области это самородок", - сказал Ширвиндт. По его словам, Папанов завершал творческие вечера, в которых они вместе принимали участие, цитатой поэта Николая Доризо: "Не знаю, сколько жить еще осталось, но заверяю вас, мои друзья, усталость можно сохранить на старость, любовь на старость сохранить нельзя".

Также на вечер памяти Папанова пришла старейшая актриса Театра сатиры 97-летняя народная артистка СССР Вера Васильева. "Толя Папанов был на редкость добрым, чутким человеком, поэтому он всегда как бы благословлял человека на сцену. Я когда с ним играла, чувствовала себя хорошо, мне было с ним легко", - отметила актриса.

В финале вечера Елена Папанова зачитала письмо отцу, признавшись, что он всегда останется для нее учителем не только в театре и кино, но и в жизни.

В вечере приняли участие Александр Воеводин, Юрий Васильев, Светлана Рябова, Наталия Фекленко, Андрей Зенин, Татьяна Титова, Сергей Колповский, Антон Буглак, Артем Минин, Карина Муса и другие. Все средства, полученные от продажи билетов, будут перечислены в Дом ветеранов сцены им. А. А. Яблочкиной.

Об актере

Папанов родился 31 октября 1922 года в Вязьме. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт, впоследствии командовал взводом зенитной артиллерии. В начале 1942 года был тяжело ранен. Получив инвалидность третьей степени, был демобилизован. В 1942 году поступил на актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), был зачислен сразу на второй курс.

В 1946-1948 годах являлся актером Клайпедского русского драматического театра, в 1948 году перешел в Московский театр сатиры, где служил до 1987 года. Среди постановок с его участием - "Вас вызывает Таймыр", "Клоп", "Мистерия-буфф", "Золотой теленок", "Двенадцать стульев", "Дом, где разбиваются сердца", "Ревизор", "Бег". В общей сложности он сыграл в Театре сатиры около 50 ролей. В 1987 году поставил спектакль "Последние" по пьесе Максима Горького.

В качестве актера массовых сцен снялся в довоенных кинофильмах "Ленин в Октябре", "Минин и Пожарский", "Подкидыш". Популярность в кино пришла к Папанову после роли генерала Серпилина в фильме "Живые и мертвые" Александра Столпера. Затем последовали картины "Берегись автомобиля", "Адъютант его превосходительства", "Служили два товарища", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Белорусский вокзал" и другие. Всего Папанов принял участие в съемках почти 100 фильмов и телеспектаклей, озвучил персонажей десятков мультфильмов. Большинство картин с участием актера входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

Папанов умер 5 августа 1987 года в Москве на 65-м году жизни от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище.