В Театре им. Моссовета сыграют премьеру спектакля "Сны Пенелопы"

Постановка создана по пьесе драматурга из Донецка Алексея Куралеха

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр им. Моссовета на сцене "Под крышей" представит в субботу премьеру спектакля "Сны Пенелопы" по пьесе драматурга из Донецка Алексея Куралеха, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"По жанру "Сны Пенелопы" - это фантазия-размышление. Драматург из Донецка Алексей Куралех написал эту пьесу в 2019 году. Спектакль создан в рамках лаборатории "Молодые драматурги и молодые режиссеры" проекта фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, постановку осуществил молодой режиссер из Санкт-Петербурга Фамил Джавадов. Пьеса рассказывает о трех возможных вариантах возвращения в Итаку Одиссея, которые видит во сне Пенелопа.

"В первом сне Одиссей является своей жене в облике сурового воина, чье сердце навеки превратилось в камень, во втором - жалким оборванным нищим, потерявшим человеческое достоинство. В третьем сне Одиссей - великодушен и добр, он и Пенелопа встречаются на равных, сохранив любовь, несмотря на 20-летнее расставание. Однако и этот сон-мечта оказывается еще одной иллюзией. "С войны нельзя вернуться, Пенелопа", - говорит Одиссей и снова уходит. Пенелопа должна сама понять, какой из трех ее снов по-настоящему вещий, чтобы получить надежду на скорую встречу с мужем", - поделился замыслом постановки режиссер.

Роль Пенелопы исполняет актриса Анастасия Макеева, в образе Одиссея предстанет Александр Яцко.