"Хор Турецкого" выступил с концертом "Песни единства" в Панаме

Мероприятие прошло при поддержке МИД России и правительства Москвы

ГАВАНА, 5 ноября. /ТАСС/. Арт-группы "Хор Турецкого" и Soprano выступили с концертной программой в столице Панамы городе Панама, которую посетили проживающие в центральноамериканской стране соотечественники, представители академических кругов и выпускники советских и российских вузов. Об этом в пятницу ТАСС сообщил пресс-атташе посольства РФ в Панаме Артемий Носач.

"3 ноября в церкви Сан-Антонио-де-Падуа города Панама состоялся концерт всемирно известных российских музыкальных коллективов "Хор Турецкого" и Soprano "Песни единства". Мероприятие прошло при поддержке МИД России и правительства Москвы. Прославленные артисты представили обширный репертуар на разных языках, включая отечественную и зарубежную классику, оперные композиции, поп, джаз и русские народные песни. В число гостей мероприятия вошли представители властей Панамы, члены аккредитованного здесь дипломатического корпуса, бывшие послы Панамы в России, представители академических кругов, выпускники советских и российских вузов, проживающие в стране соотечественники, прихожане церкви", - отметил представитель дипмиссии.

Посол России в Панаме Евгений Бойков поздравил российскую диаспору с Днем народного единства и отметил, что концерт стал подарком России для всех панамцев в честь Дня независимости Панамы, который празднуется 3 ноября.