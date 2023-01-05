Мариупольский драмтеатр 20 января представит премьеру спектакля "Человек, который платит"

В заглавной роли вновь выступит Александр Арутюнян, его партнерами станут Анна Архипова, Алексей Верещак, Наталья Атрощенкова, Марина Мусиенко и Алексей Панасюк

МАРИУПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Мариупольский драматический театр 20 января представит на сцене премьеру комедии "Месье Амилькар, или Человек, который платит". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"20 января играем премьеру спектакля "Человек, который платит" по пьесе Ива Жамиака <...>. Грустную комедию об экстравагантном мсье Амилькаре, который нашел оригинальный способ компенсировать себе пережитое разочарование в жизни, вернет на сцену театра режиссер и актриса Лариса Колесник", - сказали в театре.

Собеседник агентства отметил, что в заглавной роли вновь выступит Александр Арутюнян, его партнерами станут Анна Архипова, Алексей Верещак, Наталья Атрощенкова, Марина Мусиенко и Алексей Панасюк.

10 сентября в Мариуполе открылся первый театральный сезон с момента освобождения города от украинских формирований. Он начался постановкой спектакля-концерта "Минуты вдохновения". 11 сентября драмтеатр показал первый детский спектакль "Золотой цыпленок", а также премьеру сезона для взрослой аудитории - спектакль "Водевили" по пьесам Антона Чехова.