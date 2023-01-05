В Петербурге умер один из старейших сотрудников БДТ Адиль Велимеев

Причина смерти не называется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Адиль Велимеев умер в Петербурге в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на странице театра в соцсети "ВКонтакте".

"Ушел из жизни Адиль Мунирович Велимеев, заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью БДТ, один из старейших сотрудников театра. Он был действительно уникальным человеком, самоотверженным, трудолюбивым, бесконечно преданным театру", - говорится в сообщении.

Причина смерти не называется. Как сообщают СМИ, в конце декабря 2022 года Велимеев попал в больницу после падения на льду в центре Петербурга. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами и черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"), сообщала пресс-служба регионального СК.

Заслуженный работник культуры России Адиль Велимеев служил в БДТ более 60 лет. Он пришел в БДТ в 1959 году по знакомству, устроился на должность рабочего сцены и остался работать в театре на всю жизнь.