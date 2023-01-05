Клуб княгини Тенишевой в Петербурге проведет урок по русскому стилю для иностранцев

Мастер-класс посетят студенты из Ирана, стран Африки и Азии

ТАСС, 5 января. Клуб княгини Тенишевой проведет в Санкт-Петербурге в марте мастер-класс по русскому стилю конца XIX века для студентов из стран Азии и Африки, сообщила ТАСС основательница клуба Ирина Кеня.

Княгиня Мария Тенишева (1858-1928) - меценатка и художник, создатель художественного центра в селе Талашкине в Смоленской области, где бывали в разное время Репин, Врубель, Коровин, Бенуа и многие другие деятели русской культуры. Она собрала коллекцию русской и зарубежной акварели, составила коллекцию декоративно-прикладного и народного искусства, издавала журнал "Мир искусства", открыла на свои средства в Петербурге бесплатную студию рисования под руководством Репина. В 2022 году был создан Тенишевский клуб из представителей российских регионов, связанных с жизнью Тенишевых: Брянск и Смоленск, Москва и Санкт-Петербург. Клуб занимается сохранением творческого наследия княгини.

"Студенты-иностранцы Первого Санкт-Петербургского медицинского госуниверситета очень заинтересовались Тенишевой. Мы решили в марте сделать для них мастер-класс про русский стиль конца XIX века, приверженцем которого была княгиня. Планируется, что придут студенты из Ирана, стран Африки и Азии", - сказала Кеня.

По ее словам, студенты ознакомятся с понятием и историей русского стиля, им расскажут о художниках, архитекторах XIX века, покажут предметы и иллюстрации. Также участники мастер-класса распишут деревянные заготовки. "Их научат росписи по дереву. Мы выберем, какая это будет роспись из нескольких видов, например хохлома или городецкая, они смогут расписать деревянную фигуру своими руками. Планируем также взять вышивку", - добавила Кеня.

Она сказала, что клуб также планирует мастер-класс для школьников Павловской гимназии №56. "Возможно, организуем мастер-класс для жителей и гостей Санкт-Петербурга, мы прорабатываем этот вариант. В рамках мастер-классов состоятся просветительские лекции", - отметила Кеня.