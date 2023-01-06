Мариинский театр для семейных просмотров подготовил рождественскую программу

Мероприятия продлятся до 8 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Опера "Ночь перед Рождеством" Николая Римского-Корсакова откроет в пятницу трехдневную рождественскую программу в Мариинском театре. Она адресована зрителям всех возрастов.

"С 6 по 8 января в афише Мариинского собраны самые праздничные названия: сказочные оперные и балетные спектакли, концерты и театрализованные события для детей и семейных просмотров", - рассказали в пресс-службе театра.

В Рождество, 7 января, на Новой сцене будет показана опера-былина "Руслан и Людмила" Михаила Глинки по мотивам одноименной пушкинской поэмы. Завершает программу "Рождественская сказка" Родиона Щедрина - святочный рассказ на современный лад, адресованный и взрослым, и детям. Композитор написал это произведение специально для Мариинского театра.

В сочельник в Концертном зале солисты оперы, хор и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Константина Рылова исполнят "Рождественскую ораторию" Иоганна Себастьяна Баха. А в дневном концерте в исполнении оркестра под управлением Заурбека Гугкаева здесь прозвучит цикл Антонио Вивальди "Времена года". Солисткой выступит лауреат международных конкурсов скрипачка Анна Савкина.

В день Рождества, 7 января, в Концертном зале состоится сразу несколько концертов. Днем Духовой оркестр Мариинского театра представит специальную детскую программу "Новогодний калейдоскоп" а вечером здесь пройдет театрализованный концерт Страдивари-ансамбля в духе венских балов при участии оперных певцов, артистов балета и ансамбля солистов, играющих на уникальных старинных инструментах. Солистом и дирижером выступит Лоренц Настурика-Гершовичи.

Для самых юных зрителей 6-8 января в камерном Зале Прокофьева будут идти детская опера "Белоснежка" Эдуарда Колмановского, музыкальные фантазии "Бременские музыканты" Геннадия Гладкова и "Елка" Владимира Ребикова. Детей постарше Мариинский приглашает в Концертный зал на оперу Леонида Клиничева "Маленький принц". Все три дня на исторической и новой сценах театра продолжатся показы балета "Щелкунчик" в хореографии Василия Вайнонена, а также в экзотической версии художника Михаила Шемякина.