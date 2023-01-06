В Тотьме пройдет фестиваль колокольной музыки "Рождественский благовест"

Участниками мероприятия станут семь звонарей из действующих храмов Архангельской и Вологодской областей, Москвы и Санкт-Петербурга

ТАСС, 6 января. Звонари из Вологодской, Архангельской областей, Москвы и Санкт-Петербурга примут участие в шестом межрегиональном фестивале колокольного искусства "Рождественский благовест", который пройдет в старинном городе Тотьме Вологодской области 6 и 7 января, рассказали ТАСС в администрации Тотемского района.

"Семь участников привлек в этом году наш фестиваль, это в основном звонари из действующих храмов Архангельской и Вологодской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Установившиеся рождественские морозы этому фестивалю не помеха. Наоборот, чем яснее и морознее погода, тем чище и лучше звучат колокола", - рассказал ТАСС начальник отдела туризма и общественных проектов администрации Тотемского района Артем Чернега. По прогнозу, рождественские морозы продлятся в регионе до 10 января, 6 и 7 января ожидается до минус 32 градусов.

По информации районных властей, проект зародился в 2010 году с акции по сбору средств на колокола звонницы Входоиерусалимского храма, одного из символов Тотьмы. Первые концерты колокольных звонов стали проводить в городе с 2014 года, а с 2017 года регулярно проходит фестиваль, в котором принимают участие звонари из разных уголков России и зарубежья.

По программе 6 января пройдут утренние, дневные и вечерние колокольные звоны, мастер-классы с игровой программой, а также бесплатный праздничный концерт в Музее церковной старины с участием оркестра народных инструментов "Русский огонек", ансамбля преподавателей Тотемской детской музыкальной школы "Гармония" и гостей фестиваля. Праздничные колокольные звоны запланированы в рождественскую ночь и днем 7 января. Состоятся также музыкальный фестиваль, интерактивная экскурсия с мастер-классом и рождественские встречи.

Город Тотьма, основанный в 1137 году, является памятником под открытым небом, входит в список особо ценных исторических городов России, где сохранилась большая часть старинной застройки и планировки.