От Марфуши до Жанны д'Арк: пять лучших ролей Инны Чуриковой

Инна Чурикова дебютировала в кино в 1960 году, сыграв в фильме Василия Ордынского "Тучи над Борском". За свою карьеру актриса снялась более чем в 40 картинах, многие из которых — "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Ширли-мырли", "Курьер" — стали культовыми. Чурикова обладала необычной внешностью и ярким талантом, поэтому роли ей доставались разноплановые: с успехом она существовала и в комическом амплуа, и в драматическом. Ее героини — порой странные и неуклюжие, но всегда такие искренние — завоевали любовь миллионов зрителей. Вспоминаем самые знаковые кинообразы актрисы.

"Морозко" (1964)

С фильмом-сказкой Александра Роу "Морозко" выросло не одно поколение. До сих пор семьи собираются на зимних каникулах у экранов, чтобы увидеть приключения Настеньки и, конечно же, ее яркой, строптивой и глуповатой сестры Марфуши, которую сыграла Инна Чурикова. Эта роль принесла начинающей актрисе известность не только в СССР — за нее она получила серебряную медаль Масарика от Ярослава Башта, посла Чехии, где "Морозко" тоже быстро стал главной новогодней картиной.

Роу вспоминал, что на пробах Чурикова — будучи еще студенткой — так самозабвенно, не жалея зубов, грызла орехи, что ее утвердили без сомнений. На съемках актриса тоже выкладывалась: картину снимали под Мурманском, Инне приходилось часами работать на морозе в лесу, а еще вместо яблок грызть оказавшийся в корзине репчатый лук. Несмотря на все усилия и восторженные отзывы зрителей, самой Чуриковой ее Марфуша не понравилась. Она показалась себе некрасивой в кадре и даже подумывала сменить профессию, пока не поздно. К счастью, актрису удалось переубедить.

"В огне брода нет" (1967)

Дебютный фильм Глеба Панфилова стал знаковым и для Инны Чуриковой, и для режиссера, ведь во время съемок молодые люди влюбились друг в друга и вскоре поженились. Впоследствии они прожили вместе больше полувека — до самой смерти актрисы. За эти годы Чурикова снялась в большинстве картинах мужа.

В фильме "В огне брода нет", рассказывающем о временах Гражданской войны, Инна Чурикова играет санитарку Таню Теткину. Она работает в поезде, который вывозит раненых с фронта, каждый день видит кровь и ужасы, но остается мечтательной, наивной, немного неуклюжей девушкой — у которой к тому же внезапно обнаруживается талант художницы. Тем не менее, обстоятельства вынуждают хрупкую и застенчивую Таню проявить героизм.

За эту роль в 1969 году Инна Чурикова была отмечена дипломом жюри Международного кинофестиваля в Локарно, а сам фильм удостоен главной награды смотра.

"Начало" (1970)

Первый фильм Глеба Панфилова "В огне брода нет" получил признание у критиков, но в большой прокат не попал. Настоящего успеха режиссер и актриса добились после следующей серьезной работы — "Начало".

В какой-то степени Инна Чурикова сыграла здесь саму себя — молодую девушку Пашу из провинции, которая мечтает стать актрисой, а пока работает на фабрике и играет Бабу-Ягу в местном клубе. Однажды ее замечает режиссер, который собирается снимать картину про Жанну д'Арк. Вскоре Паше достается главная роль, а вместе с ней драма не только в кино, но и в реальной жизни — выясняется, что ее возлюбленный Аркадий (Леонид Куравлев) женат. Инна Чурикова создала сложный драматический образ незаурядной личности, способной на неожиданные поступки, волевые решения и глубокие чувства.

"Военно-полевой роман" (1983)

Еще один "титулованный" фильм, который в 1983-1984 годах собрал призы нескольких международных конкурсов и даже был номинирован на "Оскар". В том числе благодаря блестящей игре Инны Чуриковой — она была награждена "Серебряным медведем" Берлинского фестиваля за лучшую женскую роль. В "Военно-полевом романе" Петра Тодоровского актриса появилась в образе Веры Николаевны, жены главной героя.

"Проходите, не бойтесь, у нас уже несколько миллионов лет не было случая людоедства", — эту фразу и героиню, которая ее произносит, наверняка помнят все, кто знаком с фильмом. Основное действие происходит в послевоенные годы. Вера Николаевна — утонченная и интеллигентная, она работает педагогом, заботится о своем муже и страдает из-за него же, когда оказывается втянутой в любовный треугольник. Инне Чуриковой удалось создать светлый образ верной, преданной и всепрощающей женщины.

"Ширли-мырли" (1995)

Сюжет забавной, фарсовой комедии Владимира Меньшова строится вокруг приключений афериста Василия Кроликова. К нему в руки попадает гигантский алмаз, на поиски которого уже отправились и полицейские, и мафиози. Параллельно с этими событиями Василий узнает, что у него есть несколько братьев-близнецов, которых разбросало по миру. Вскоре они тоже оказываются замешанными в деле.

Инна Чурикова сыграла в этом фильме роль Прасковьи Кроликовой — странноватой бывшей проводницы и тетушки главного героя, которая всю жизнь заменяла ему мать. Вместе с Василием ей приходится распутывать семейные и мошеннические дела. Актриса долго думала, стоит ли ей принимать участие в проекте, предлагала режиссеру взять на роль авантюрной тети Нонну Мордюкову, сомневалась даже после выхода фильма. Однако спустя время все же признала эту работу.

Дарья Шаталова