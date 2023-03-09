В Дагестане отметят праздник весны постановками традиционных обрядов народов региона

Мероприятие пройдет на сцене русского драматического театра им. М. Горького в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Республиканский праздник встречи весны, символизирующий начало полевых работ, пройдет 14 марта в Дагестане. На сцене русского драматического театра им. М. Горького в Махачкале зрителям представят традиционные обряды творческие коллективы более 10 районов региона, сообщили в четверг в пресс-службе министерства культуры региона.

"В Махачкале состоится республиканский праздник встречи весны народов Дагестана "Возрождение" <…>. Зрителям будут представлены традиционные обряды многонационального Дагестана, посвященные празднику встречи весны: "Оц бай", "Дерхъаб хъу", "Новруз байрам", "Интнил хьхьу", "Яран сувар", "Хидин уш", "Эбелцан" и другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии примут участие творческие коллективы и исполнители из Агульского, Акушинского, Ахтынского, Буйнакского, Гергебильского, Дахадаевского, Дербентского, Каякентского, Кизлярского, Левашинского, Новолакского, Рутульского, Хивского районов и города Хасавюрт. На сцене также выступят государственный фольклорно-этнографический ансамбль "Айланай" и государственный ансамбль танца Дагестана "Каспий".