Бывший вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер выступил с концертом в Москве

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Американский рок-музыкант и певец Джо Линн Тернер выступил с концертом в московском клубе 1930 Moscow. Артист исполнил собственные песни, а также хиты британских хард-рок-групп Deep Purple и Rainbow, передает корреспондент ТАСС.

"Не важно, что происходит в мире. Рок-н-ролл - вот, что действительно имеет значение! Спасибо всем, что пришли сегодня сюда", - обратился к фанатам со сцены Тернер.

Певец поблагодарил аудиторию за особую атмосферу в зале. Тернер сказал, что московская публика встретила исполнителей с особой теплотой. Музыка объединяет людей в эти непростые времена, отметил артист: "Мы друзья, мы умели говорить друг с другом, несмотря на все, что происходит вокруг нас сегодня".

Рок-музыкант исполнил в столичном клубе 1930 Moscow популярные композиции Deep Purple, песни группы Rainbow и свои собственные хиты: Hush, King of Dreams, Smoke on the Water, Highway Star и другие.

Джо Линн Тернер много и успешно работал с Ричи Блэкмором и его группой Rainbow, записывался и гастролировал с такими известным музыкантами, как Элис Купер, Билли Джоэл, Шер, Майкл Болтон, Глен Хьюз. В 1989-1992 годах музыкант был участником группы Deep Purple, вместе с которой записал альбом Slaves and Masters (1990). Артист был специальным гостем в финале британского телешоу The X Factor, а также выступал на крупнейших мировых фестивалях. В 2015 году Тернер получил итальянскую премию "Легенда рока".