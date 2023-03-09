Русский драмтеатр Чечни впервые показал в Цхинвале спектакль "Белла" по роману Лермонтова

Постановка была представлена в рамках Дней культуры Чеченской Республики в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 9 марта. /ТАСС/. Государственный русский драматический театр им. М. Лермонтова открыл Дни культуры Чеченской Республики в Южной Осетии спектаклем "Бэла" по мотивам романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени". Постановка представлена югоосетинскому зрителю впервые.

"Южная Осетия приветствует своих гостей, представителей удивительно красивого, самобытного народа Чеченской Республики, народа с уникальной культурой и богатыми традициями. Взаимоотношения двух кавказских народов, осетинского и чеченского, во все времена отличались особой теплотой и успешными контактами на разных уровнях. И можно с уверенностью сказать, что определения братство и сотрудничество в случае с отношениями Чечни и юга Осетии наполнены особым смыслом, это дружба, проверенная временем и разными обстоятельствами", - сказала министр культуры Южной Осетии Рада Дзагоева на торжественном открытии Дней чеченской культуры, которые впервые проходят в Южной Осетии с 9 по 11 марта.

Министр напомнила, что чеченский батальон "Восток", который был в числе российской армии, одним из первых пришел на помощь Южной Осетии в августе 2008 года. "Мы это помним. И мы это ценим. Как ценим и искреннее желание к культурному сотрудничеству. Именно сегодня, когда Россия, частью которой является Чечня и верным союзником которой является Южная Осетия, оказалась перед лицом серьезных вызовов, еще важнее демонстрировать сплоченность народов, единых духом и общностью интересов. И пусть музы Осетии и Чечни не молчат, пока пушки стреляют", - подчеркнула Дзагоева.

От имени министра культуры Чечни Айшат Кадыровой приветственный адрес зачитала первый заместитель министра Марет Байсарова. "Гордимся и ценим многовековые узы дружбы между чеченским и осетинским народами. В рамках Дней чеченской культуры мы искренне надеемся, что узнаем как можно больше о том, как живет современная Осетия, о традициях и обычаях, об успехах в культурной жизни республики, познакомимся с музыкальным искусством Южной Осетии", - говорится в послании министра.

В первый день мероприятий на сцене Государственного драматического театра Южной Осетии им К. Хетагурова югоосетинскому зрителю впервые было представлено творчество труппы Государственного русского драматического театра им. М. Лермонтова, которая показала спектакль "Бэла" по мотивам романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".

Второй и третий дни программы предусматривают два концерта Государственного академического ансамбля "Вайнах". "Изначально планировался только один концерт ансамбля "Вайнах", но так как билеты на него были раскуплены в первый же день поступления в продажу, было принято решение о проведении еще одного концерта", - уточнили ТАСС в Министерстве культуры Южной Осетии.