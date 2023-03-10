Театр "Мюзик-Холл" даст прощальный концерт перед реконструкцией исторического здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Театр "Мюзик-Холл" представит в пятницу прощальный концерт "Шаг в будущее" перед началом масштабной реконструкции исторического здания в Александровском парке. Участие в концерте примут оркестр "Северная симфония" во главе с Фабио Мастранджело, солисты, хор и балет.

"Мы ожидаем, что за три года реконструкции наше здание превратится в центр театрального искусства, уникальное культурное пространство, которое будет востребовано среди жителей и гостей города. Наша главная задача - создать современный театр и при этом сохранить то, что дошло до нашего времени", - рассказала журналистам накануне директор театра Юлия Стрижак.

В программу "Шаг в будущее" войдут наиболее яркие номера из спектаклей последних сезонов, концертных серий, оригинальных проектов с поэзией Иосифа Бродского и Николая Гумилева.

Реконструкция исторического здания театра начнется в марте. Труппа продолжит работу на разных площадках города.

Переименование театра

Театр со 110-летней историей прошел путь от Народного дома императора Николая II до Санкт-Петербургского театра "Мюзик-Холл". На этой сцене выступали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Маттиа Баттистини, театром руководил Исаак Дунаевский, чьи годы работы были отмечены выступлениями Леонида Утесова и Клавдии Шульженко.

Восьмого марта, в преддверии временного закрытия здания театра на реконструкцию, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский объявил о том, что "Мюзик-Холл" получил новое официальное название - Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. В этот день к 150-летию со дня рождения певца на большой сцене "Мюзик-Холла" был показан спектакль Мариинского театра "Борис Годунов". Опера прозвучала под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, титульную партию исполнил российский бас Ильдар Абдразаков.